Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελάτι, πραγματοποίησε σήμερα (10/08) ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο υπουργοί προχώρησαν παράλληλα σε αποτίμηση της πορείας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας και Αιγύπτου, συμφωνώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2086834130063380975?s=20}

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε ακόμη η κοινή προσέγγιση Αθήνας και Καΐρου σε σημαντικά περιφερειακά ζητήματα. Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία του στενού συντονισμού τους, με στόχο την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην περιοχή.

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Η Ελλάδα και η Αίγυπτος επιδιώκουν να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως παράγοντες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία τους σε διμερές και περιφερειακό επίπεδο.