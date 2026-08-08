Και «τεράστια νέα δυναμική» και «θα δούμε για τη βιωσιμότητα του έργου» δεν γίνεται.

«Τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων» καλείται πλέον να θέσει η Λευκωσία, αναφορικά με τη στάση της στο GSI, μετά και την είσοδο της γαλλικής Meridiam.

Και όπως σημειώνουν προσεκτικοί παρατηρητές, ως τέτοια κίνηση δεν μπορεί να λογίζονται αυτοαναιρούμενες δηλώσεις, όπως αυτή του Υπουργού Ενέργειας της Κύπρου κ. Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος έσπευσε να σημειώσει πως ναι μεν η είσοδος του γαλλικού ομίλου ως βασικού μετόχου στο έργο του καλωδίου «προσδίδει τεράστια νέα δυναμική», αλλά επανέλαβε πως η Λευκωσία αναμένει τη μελέτη της ΕΤΕπ για να αποφανθεί κατά πόσο είναι βιώσιμο το πρότζεκτ.

Και «τεράστια νέα δυναμική» και «θα δούμε για τη βιωσιμότητα του έργου» δεν γίνεται. Πέραν τούτου, εν προκειμένω ο μόνος που μπορεί να καταστήσει το έργο μη βιώσιμο είναι η Λευκωσία εάν συνεχίσει να μην αποπληρώνει τις δόσεις, τις οποίες έχει συμφωνήσει, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά τόσο ο κ. Δαμιανός όσο και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος του γαλλικού ομίλου με πλειοψηφικό ποσοστό, σε υλοποίηση μάλιστα της απόφασης Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη στα τέλη του 2025, αποδυναμώνει την επιχειρηματολογία της Κύπρου. Και σίγουρα περιορίζει δραματικά τα περιθώρια για να συνεχιστεί το «κατενάτσιο» της Λευκωσίας σε βάρος του έργου του καλωδίου. Η λήψη αποφάσεων πλέον είναι αναπόφευκτη, όπως και οι συνέπειες των αποφάσεων αυτών.

Ν.Α.