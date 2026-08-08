Σε αυξημένη επιφυλακή οι αρχές σε Κρήτη, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας συμπίπτει με την επιμονή των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (4) βρίσκονται σήμερα ολόκληρη η Κρήτη, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Στις συγκεκριμένες περιοχές οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να υπάρξει άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Το ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό δεν οφείλεται μόνο στις υψηλές θερμοκρασίες. Ο συνδυασμός ζέστης, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών βόρειων ανέμων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες τόσο για την έναρξη μιας φωτιάς όσο και για την ταχεία εξάπλωσή της.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα παραμείνουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 μποφόρ και κατά τόπους τα 7, ενώ την ίδια ώρα η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα. Σε αρκετές περιοχές αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς.

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Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, γύρω από τα Γιαννιτσά, στον Θεσσαλικό κάμπο, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου και στο Άργος.

Στην Αττική ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει περίπου στους 36-37 βαθμούς, ενώ στα νησιά του Αιγαίου το μελτέμι θα λειτουργήσει σε αρκετές περιπτώσεις ως «φυσικό κλιματιστικό», περιορίζοντας τις θερμοκρασίες, χωρίς όμως να μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

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Ποιες περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή

Πέρα από την Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που βρίσκονται σήμερα στην κατηγορία κινδύνου 4, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και σε περιοχές της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η Αττική, η Βοιωτία και η κεντρική και νότια Εύβοια συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες συνδυάζονται με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Αυξημένη επικινδυνότητα καταγράφεται επίσης σε τμήματα της δυτικής και νότιας Ελλάδας.

Το συγκεκριμένο μετεωρολογικό μοτίβο αναμένεται να διατηρηθεί και τις επόμενες ημέρες, με τις συνθήκες να γίνονται σταδιακά πιο ευνοϊκές από τη Δευτέρα, όταν προβλέπεται υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών. Ωστόσο, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν, διατηρώντας το μελτέμι ενεργό.

Τι πρέπει να αποφεύγουν οι πολίτες

Η Πολιτική Προστασία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια.

Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τη χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, αλλά και την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος εντοπίσει φωτιά, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο όπου βρίσκεται το μέτωπο.

Το επόμενο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο, καθώς η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά την επικινδυνότητα. Για τον λόγο αυτό, η αυξημένη επαγρύπνηση και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών κρίνονται απαραίτητες, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλές κατηγορίες του χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς.