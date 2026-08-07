Ξεκίνησε τις ολιγοήμερες διακοπές του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στα Χανιά βρίσκεται από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για ολιγοήμερες διακοπές. Το βράδυ της Πέμπτης επισκέφθηκε, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Μαρέβα, ένα νέο στέκι στην πόλη των Χανίων, όπου απόλαυσε το δείπνο του με κρασί.

Ο πρωθυπουργός με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση, συνομίλησε με τους θαμώνες τους καταστήματος, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το kriti360.gr.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται παραδοσιακά τα Χανιά για τις καλοκαιρινές του διακοπές, περνώντας χρόνο στην ιδιαίτερη πατρίδα του μαζί με την οικογένειά του.