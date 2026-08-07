Οι εκτιμήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά, απαραίτητα για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με τη Ρωσία ή την Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ενδέχεται τα επόμενα χρόνια να δοκιμάσει τη συνοχή του ΝΑΤΟ πραγματοποιώντας περιορισμένη επίθεση εναντίον χώρας-μέλους της Συμμαχίας, σύμφωνα με νέες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες εξετάζουν πιθανά σενάρια που κυμαίνονται από κυβερνοεπίθεση έως και μικρής κλίμακας χερσαία εισβολή.

Οι εκτιμήσεις έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρούνται ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά, απαραίτητα για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ σε περίπτωση μελλοντικής σύγκρουσης με τη Ρωσία ή την Κίνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματά τους λόγω των μεταφορών στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, αλλά και εξαιτίας της με το Ιράν.

Μεταξύ των αποθεμάτων που έχουν υποστεί σημαντική πίεση είναι οι πύραυλοι ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς Precision Strike Missile, τα τακτικά πυραυλικά συστήματα του στρατού Army Tactical Missile Systems (ATACMS), καθώς και οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς Stinger, σύμφωνα με άλλους αξιωματούχους.

Μέχρι πρότινος, οι ΗΠΑ εκτιμούσαν ότι ο Πούτιν δεν θα προκαλούσε μια χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ όσο συνεχιζόταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ωστόσο, στις αρχές του έτους άλλαξε αυτή η εκτίμηση, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση στην Ουκρανία και στο εσωτερικό της χώρας του για να εξασφαλίσει μια νίκη.

Τα ουκρανικά drones προκαλούν μεγάλες ζημιές τόσο στον στρατό όσο και στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Ρωσίας, την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις καταγράφουν μικρότερες εδαφικές προωθήσεις στο μέτωπο, με βαρύ κόστος σε ανθρώπινες απώλειες.

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Αμερικανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες βλέπουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι η Ρωσία πραγματοποιεί διερευνητικές επιθέσεις με στόχο να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών με ρωσικούς πυραύλους κρουζ που έχουν καταλήξει στην Πολωνία και drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

«Στόχος να προκαλέσει ρήγμα στο ΝΑΤΟ»

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, εάν ο Πούτιν προχωρούσε σε επίθεση κατά του ΝΑΤΟ ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, στόχος του θα ήταν να προκαλέσει ρήγμα και να διασπάσει τη Συμμαχία.

«Το ερώτημα είναι πώς θα αντιδρούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε μια τέτοια περίπτωση», δήλωσε η Χέδερ Κόνλεϊ, ανώτερη συνεργάτιδα του American Enterprise Institute, αναφερόμενη στο ενδεχόμενο μιας ρωσικής εισβολής. «Αποτελούσε πάντα στόχο της Ρωσίας να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ και να απομακρύνει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τους συμμάχους τους».

Καθώς ο Πούτιν δυσκολεύεται να εξασφαλίσει τα εδαφικά κέρδη που επιδιώκει στην Ουκρανία, αξιωματούχοι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξετάζουν εάν η Μόσχα σκοπεύει στο άμεσο μέλλον να κλιμακώσει τις επιθετικές ενέργειές της εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η ανησυχία είναι ότι ο Πούτιν μπορεί να γίνει πιο επικίνδυνος όταν βρεθεί σε αδιέξοδο, ανέφεραν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τα σενάρια

Οι πιθανές απειλές κυμαίνονται από κυβερνοεπίθεση εναντίον χώρας του ΝΑΤΟ ή την αποστολή ένοπλων ομάδων χωρίς διακριτικά για την κατάληψη εδαφών, έως μια περιορισμένη εισβολή στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις πληροφοριών, το χρονικό πλαίσιο για μια πιθανή ρωσική ενέργεια τοποθετείται από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους έως το 2029.

Η πιθανότητα του πιο ακραίου σεναρίου, που είναι η περιορισμένη χερσαία εισβολή, θεωρείται χαμηλή, αλλά αυξάνεται όσο περνά ο χρόνος, σύμφωνα με τις εκθέσεις. Μέχρι τώρα κάτι τέτοιο θεωρούταν εξαιρετικά απίθανο, καθώς θα ενεργοποιούσε το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει τη συλλογική άμυνα των μελών της Συμμαχίας. Ωστόσο, το Άρθρο 5 δεν είναι εξίσου σαφές σε περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων ή υβριδικών απειλών.

«Αυτή ήταν ανέκαθεν η πρόκληση για το ΝΑΤΟ: πώς θα αντιδράσει σε μια επίθεση που βρίσκεται κάτω από το όριο του Άρθρου 5. Και είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν προτιμήσει να μην κλιμακώσουν την κατάσταση», δήλωσε η Κόνλεϊ. Για παράδειγμα, όταν η Ρωσία εξαπέλυσε σειρά κυβερνοεπιθέσεων κατά της Εσθονίας το 2007, η χώρα επέλεξε να διαχειριστεί την κρίση σε διμερές επίπεδο.

«Σκεφτόμαστε και προετοιμαζόμαστε συνεχώς για κάθε πιθανό σενάριο. Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί την κατάσταση και είμαστε έτοιμοι να αποτρέψουμε και να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας όταν χρειαστεί, κάτι που συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Οι νέες εκτιμήσεις ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες ανησυχίες Αμερικανών αξιωματούχων σχετικά με την έλλειψη ορισμένων κρίσιμων πυρομαχικών. Εκτός από ορισμένους πυραύλους μεγάλου και μικρού βεληνεκούς, μειωμένα είναι και τα αποθέματα άλλων σημαντικών συστημάτων αεράμυνας, όπως τα συστήματα Patriot, SM-3 και Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), καθώς και τα ραντάρ THAAD και οι μονάδες πυροβολικού αεράμυνας, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, χαρακτήρισε ψευδείς τους ισχυρισμούς περί ελλείψεων πυρομαχικών. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει «περισσότερα από αρκετά» πυρομαχικά για να «υπηρετήσει όλους τους στρατηγικούς στόχους του προέδρου Τραμπ», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος έχει ζητήσει από τις αμυντικές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή.

«Έχουμε όλα όσα απαιτούνται για να πλήξουμε τον στόχο, στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Πάρνελ.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal