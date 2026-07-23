Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ, μετά το 21ο πακέτο κυρώσεων που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, η Ρωσία έχει περισσότερες κυρώσεις ακόμα και από το Ιράν.

Η ΕΕ επέβαλε νέο γύρο κυρώσεων στη Ρωσία σε μία κίνηση που χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο πακέτο μεμονωμένων κυρώσεων» κατά της Ρωσίας. Στο στόχαστρο του νέου πακέτου έχουν μπει τράπεζες, πλατφόρμες για κρυπτονομίσματα και το πετρέλαιο σε μία νέα προσπάθεια να αποδυναμωθεί η ρωσική οικονομία.

Το νέο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει 218 άτομα και επιχειρήσεις, 94 χρηματοπιστωτικούς θεσμούς ανάμεσά τους και το Χρηματιστήριο της Μόσχας, αλλά επίσης και μία αμφιλεγόμενη εξαίρεση για την Ελλάδα που επιτρέπει τη συνέχιση της μεταφοράς υγρού φυσικού αερίου σε χώρες εκτός ΕΕ.

Η Ευρωπαία επίτροπος Κάγια Κάλας ανέφερε ότι οι κυρώσεις αυτές αποτελούν «το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων τα τελευταία τέσσερα χρόνια». Πρόκειται για τον 21ο γύρο κυρώσεων με ωστόσο τη συνέχιση της άσκησης πίεσης στη ρωσική οικονομίας συμπεριλαμβανομένης και μιας επέκτασης ενός υφιστάμενου ανώτατου ορίου τιμής για το ρωσικό πετρέλαιο που έχει οριστεί στα 44,7 δολάρια.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανανεώνει τις απειλές και τις δεσμεύσεις του για νέες επιθέσεις στο Ιράν πιέζοντας την τιμή του πετρελαίου πέρα από τα 100 δολ. το βαρέλι, ορισμένοι έχουν αναρωτηθεί αν το ανώτατο όριο θα ενθαρρύνει ή όχι τελικά τα τάνκερ του σκιώδους στόλου.

Η ΕΕ εκτιμά ότι τα απροσδόκητα έσοδα 11 δισ. δολαρίων της Μόσχας από τον πόλεμο στο Ιράν τροφοδότησαν αυξήσεις τιμών τον Απρίλιο και τον Μάιο, αλλά δήλωσε ότι οι ιδιοτροπίες της αγοράς που παρατηρούνται από τον Φεβρουάριο θα πρέπει να δικαιολογήσουν το σημείο ανώτατου ορίου τιμών τους επόμενους μήνες.

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«Παγώνοντας το ανώτατο όριο των τιμών για έναν χρόνο, η ρωσική μηχανή του πολέμου δεν θα μπορεί να επωφελείται από το σοκ της παγκόσμιας αγοράς» σημείωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εξαίρεση της Ελλάδας

Στην περίπτωση του φυσικού αερίου, η Ελλάδα διασφάλισε την εξαίρεση από την απαγόρευση μεταφοράς ρωσικού LNG σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν πως η Ρωσία πλέον είναι η χώρα στην οποία έχουν επιβληθεί οι περισσότερες κυρώσεις στον κόσμο, ακόμα περισσότερες από το Ιράν. Στο νέο γύρο περιλαμβάνονται νέες κυρώσεις σε 33 ρωσικές τράπεζες, μία τράπεζα στη Μογγολία και δύο ακόμα καταστήματα ρωσικών τραπεζών στην Ινδία που φέρεται να λειτουργούν έτσι ώστε να διευκολύνουν την παράκαμψη των κυρώσεων.

Συνολικά σε 90 τράπεζες έχουν υποβληθεί περιορισμοί, ένα εκτιμώμενο ποσοστό της τάξης του 50% του ρωσικού τραπεζικού δικτύου.

Εκτός από τις κυρώσεις σε τράπεζες, η ΕΕ προσπαθεί να ενεργοποιήσει μία απαγόρευση σε τρίτες χώρες να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες για τα κρυπτονομίσματα με ρωσικές οντότητες σε μία απόπειρα να ακυρώσουν την όποια απόπειρα παράκαμψης εκτός του συμβατικού τραπεζικού συστήματος σε χώρες όπως ο Παναμάς και τα νησιά Μάρσαλ.

Το 21ο πακέτο των ρωσικών κυρώσεων

Το συμβούλιο της ΕΕ δημοσίευσε την Τετάρτη περισσότερες λεπτομέρειες για το 21ο πακέτο κυρώσεων που αποφάσισε κατά της Ρωσίας. Συνολικά το πακέτο περιλαμβάνει 218 κυρώσεις, 48 άτομα και 170 οντότητες.

Το πακέτο περιλαμβάνει πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων σε 94 ρωσικές τράπεζες και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα περιλαμβάνουν την επέκταση της απαγόρευσης συναλλαγών με 33 ακόμα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ανάμεσά τους μία τράπεζα του Κιργιστάν και τρεις άλλες μην ρωσικές τράπεζες, για διευκόλυνση παράκαμψης κυρώσεων.

Επίσης, κατονομάζονται ακόμα 14 πλατφόρμες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα σε χώρες όπως η Λευκορωσία, η Γεωργία, ο Παναμάς, τα νησιά Μάρσαλ και τα ΗΑΕ.

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμα λεπτομέρειες για μέτρα που αφορούν στην ενέργεια, ανάμεσά τους η παύση της αυτόματης προσαρμογής του ανώτατου ορίου της τιμής πετρελαίου ως τις 15 Ιουλίου του 2027 και μία σειρά από μέτρα κατά του σκιώδους στόλου και του πετρελαϊκού τομέα της Ρωσίας.

Στις κυρώσεις υπάρχουν επίσης 56 καταχωρήσεις με άτομα και εταιρείες που εμπλέκονται με τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, και 15 νέες οντότητες που υπόκεινται σε αυστηρότερους εξαγωγικούς περιορισμούς για αγαθά με διττή χρήση και τεχνολογίες ορισμένες από τις οποίες ξανά αφορούν σε τρίτες χώρες, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Τουρκία.

Με πληροφορίες του Guardian