Την Πέμπτη (23/07), κανένα πλοίο δεν εισήλθε στα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Στην προσωρινή αναστολή του ελλιμενισμού των πλοίων τους στη Μαύρη Θάλασσα προχώρησαν ναυτιλιακές εταρείες που εξυπηρετούν την Ουκρανία εξαιτίας της κλιμάκωσης των ρωσικών πληγμάτων σε λιμενικές υποδομές και εμπορικά πλοία στην Οδησσό.

Οι όμιλοι Maersk και Hapag-Lloyd επιβεβαίωσαν ότι διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους μέσω του λιμένος Τσορνομόρσκ, του ενός από τους τρεις βασικούς ουκρανικούς τερματικούς σταθμούς. «Οι πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Οδησσού αύξησαν σημαντικά τους κινδύνους ασφαλείας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Hapag-Loyd. Σημείωσε πάντως ότι η ουκρανική αγορά θα συνεχίσει να εξυπηρετείται με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, οδικώς και σιδηροδρομικώς, μέσω της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic, κανένα εμπορικό πλοίο δεν μπήκε σε ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας το πρωί της Πέμπτης (23/07).

Η ουκρανική κυβέρνηση κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανακοίνωσε ότι το Κίεβο ζήτησε την έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις απειλούν τη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και δυσχεραίνουν σημαντικά τις εξαγωγές σιτηρών.

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Τις τελευταίες ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πλήγματα σε λιμάνια και τερματικούς σταθμούς της Οδησσού, από όπου διακινούνται μεγάλες ποσότητες σιτηρών και φυτικών ελαίων προς τις διεθνείς αγορές. Η κατάσταση επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την επίθεση της Κυριακής στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Golden Leo, ανοιχτά της Οδησσού, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους δέκα άνθρωποι.

Οι συνέπειες είναι ήδη ορατές στη λειτουργία των ουκρανικών λιμανιών. Στην Οδησσό δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία εξαγωγή αγροτικών προϊόντων από τις 12 Ιουλίου, όταν αναχώρησε το τελευταίο πλοίο με περίπου 20.000 τόνους καλαμποκιού με προορισμό την Τουρκία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ, όπου οι εξαγωγές έχουν διακοπεί από τις 19 Ιουλίου, μετά την αναχώρηση φορτίου 65.000 τόνων καλαμποκιού προς τη Βουλγαρία.

Από τις αρχές της εβδομάδας έχει σταματήσει και η διακίνηση φορτίων από το λιμάνι του Πιβντένι, περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Οδησσού, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, σχεδόν το 90% των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών και ηλιέλαιου πραγματοποιούνταν μέσω των λιμανιών της ευρύτερης περιοχής της Οδησσού, γεγονός που αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία τους τόσο για την ουκρανική οικονομία όσο και για την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια.