Η Ουκρανία απάντησε με τουλάχιστον 400 επιθεσεις με drones στη Μόσχα.

Στους 10 ανέρχονται οι νεκροί από το ρωσικό χτύπημα σε φορτηγό πλοίο στην ακτές της Οδησσού στην Ουκρανία.

Το πλοίο με σημαία Γουινέας δέχθηκε επίθεση την Κυριακή από ρωσικό πύραυλο κρουζ, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο πλοίο, ανακοίνωσε η Ουκρανική Αεράμυνα. Μετά το χτύπημα ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης που διήρκησε όλη τη νύχτα. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οι λιμενικές αρχές της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι σκοτώθηκαν 9 μέλη του πληρώματος και ένας από τους πιλότους της.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η περιοχή της Οδησσού δέχεται αλλεπάλληλα χτυπήματα. Μόνο τον Ιούλιο στην περιοχή σκοτώθηκαν 28 άνθρωποι από ρωσικές επιθέσεις, δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο κυβερνήτης Oleh Kiper. Παράλληλα, αυξήθηκαν και οι ρωσικές επιθέσεις σε πλοία στην Μαύρη Θάλασσα.

Η πιο πολύνεκρη επίθεση από τον Απρίλιο του 2022

Η επίθεση της Κυριακής ήταν η πιο πολύνεκρη. Συνήθως τα πλοία με ξένες σημαίες που διασχίζουν την περιοχή, ακολουθούν τον ουκρανικό διάδρομο για να μεταφέρουν τα εμπορεύματα στις ρουμανικές ή βουλγαρικές ακτές και στη συνέχεια στην Τουρκία.

Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι περίπου τα δύο τρίτα των ουκρανικών γεωργικών εξαγωγών με αξία σχεδόν 9 δισ. δολάρια, σημαντική πηγή εσόδων για το Κίεβο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/WorldAffairsPro/status/2078854256983945332}

Ωστόσο, οι επιθέσεις στην περιοχή δεν είναι μονόπλευρες. Η Ουκρανία έχει επίσης επιτεθεί σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Μαύρη θάλασσα. Τη Δευτέρα, ο επικεφαλής των ουκρανικών drones δήλωσε πως 183 πλοία έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή μόνο τον Ιούλιο. Αν και ο αριθμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή, το BBC επικαλείται αποδείξεις με πλήγματα σε πολλά πλοία τόσο στη Μαύρη Θάλασσα όσο και στη Θάλασσα του Αζόφ. Εκτός από την επίθεση στο πλοίο, σημειώθηκαν ρωσικά πλήγματα σε πόλεις στην ανατολική και νότια Ουκρανία με αποτέλεσμα τον θάνατο 5 πολιτών.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2079114207983735259}

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τον Ιούνιο καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών και τραυματιών Ουκρανών πολιτών από τον Απρίλιο του 2022. Συνολικά, σκοτώθηκαν 293 πολίτες και τραυματίστηκαν ακόμα 1.990.

Επιθέσεις και από πλευράς Ουκρανίας

Το Κίεβο από την άλλη απάντησε με πλήγματα σε υποδομές logistics και αποθήκη πετρελαίου στην περιοχή της Μόσχας. Ο δήμαρχος της πόλης, Sergei Sobyanin, δήλωσε πως το Κίεβο εξαπέλυσε επιθέσεις με τουλάχιστον 400 drones μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Σχεδόν όλα αναχαιτίστηκαν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές από τις ουκρανικές επιθέσεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 πολίτες.

{https://x.com/visegrad24/status/2078881587228180624}

Την ίδια ώρα οι τοπικές αρχές στη ρωσική επαρχία του Belgorod στα σύνορα ανακοίνωσαν πως τη Δευτέρα ουκρανικό drone χτύπησε λεωφορείο σκοτώνοντας 5 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Η Ουκρανία δεν έχει επιβεβαιώσει την επίθεση.

Με πληροφορίες του BBC