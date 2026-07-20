Προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα πλοία, καλά στην υγεία τους οι Έλληνες ναυτικοί.

Επιθέσεις σε τέσσερα ελληνόκτητα πλοία έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ώρες, στα Στενά του Ορμούζ και τη Μαύρη Θάλασσα, με συνέπεια να προκληθούν υλικές ζημιές, αλλά οι ναυτικοί είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα.

Από τα τέσσερα πλοία, στο πλήρωμα του ενός υπάρχουν Έλληνες. Πρόκειται για επτά ναυτικούς που είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας. Βρίσκονται σε ελληνόκτητο πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, το οποίο δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα. Το πλοίο- το «NISOS IOS» σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση- υπέστη ζημιές, αλλά κινείται αυτοδύναμα προς τον Βόσπορο.

Επίθεση δέχθηκε άλλο ένα ελληνόκτητο πλοίο που έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα. Σε αυτή την περίπτωση, το «Asia» με σημαία Λιβερίας χτυπήθηκε στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Επιθέσεις σε ελληνόκτητα πλοία και στα Στενά του Ορμούζ

Η σοβαρότερη επίθεση φαίνεται πως είναι εκείνη που δέχθηκε το «Kavomaleas», στα Στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ, με σημαία Μάλτας της ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας Dynacom χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά από το Κουμζάρ του Ομάν. Μετά την επίθεση εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία Vanguard, αναφέρει το Reuters.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε το τάνκερ, που επρόκειτο να φορτώσει πετρελαϊκά προϊόντα από τον κόλπο αυτή την εβδομάδα. Πλέον το πλοίο πλέει ακυβέρνητο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επίθεση στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκε και το «Acheloos», επίσης ελληνόκτητο τάνκερ- με σημαία Λιβερίας- το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk3fqh6jzkll?integrationId=40599y14juihe6ly}