«Χαμός» με το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

«Ή εγώ ή η Νοτοπούλου» φέρεται να διαμήνυσε στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη η Ράνια Θρασκιά προ ολίγων εβδομάδων- και διαψεύσεις δεν δεχόμαστε.

Ο λόγος για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, με αφορμή δημοσιεύματα πως η πρώην υπουργός που ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ «φλερτάρει» πολιτικά με το ΠΑΣΟΚ!

Η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, πάντως, διαμηνύει στον καθένα που θέτει θέμα για τους υποψηφίους στα ψηφοδέλτια πως «δεν μασάει» και δεν αλλάζει αποφάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η Κατερίνα Νοτοπούλου έχει πραγματοποιήσει επαφές με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Για την πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ πάντως το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα αρνητικό.

Β.Σκ.