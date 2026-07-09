Πώς διέρρευσε η παραίτηση Νοτοπούλου.

Την πρόθεση της Κατερίνας Νοτοπούλου να παραιτηθεί από τη Βουλή, τη γνώριζαν άνθρωποι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού. Για την ακρίβεια, οι πολύ στενοί της συνεργάτες και ο «διάδοχος» της στο Κοινοβούλιο, Γιάννης Αμανατίδης - αφού και η ίδια ήθελε η έδρα της να παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ.

Και μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, το μυστικό είχε μείνει καλά φυλαγμένο. Πότε άρχισε να διαρρέει; Λίγα, μόλις, λεπτά μετά τη συνομιλία της με τον Σωκράτη Φάμελλο, τον οποίο και ενημέρωσε τηλεφωνικά για την επιλογή της.

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο της ξεκίνησε να χτυπάει από δημοσιογράφους, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιος ή κάποια από το επιτελείο του προέδρου, είναι «μαρτυριάρης»…

Α.Γ.