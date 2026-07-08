Όπως αναμενόταν και εμμέσως είχε... προαναγγελθεί με την αιφνιδιαστική «είσοδο» του Μάκη Βορίδη, η πλειοψηφία της ΝΔ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μπλόκαρε την κλήση του Ταλ Ντίλιαν και του Γρηγόρη Δημητριάδη, καταστρατηγώντας τον Κανονισμό της Βουλής που προβλέπει ότι εφόσν συγκεντρωθούν τα 2/5 της Επιτροπής, η κλήση μαρτύρων οφείλει να γίνει - και όχι «να συζητηθεί».

Το επιχείρημα τελικά που επικαλείται η ΝΔ είναι ότι οι Ταλ Ντίλιαν, καταδικασμένος πρωτόδικα για το σκάνδαλο Predator που έχει απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη και Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην ΓΓ του Πρωθυπουργού με αρμοδιότητα για την ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο του σκανδάλου… δεν είναι δημόσια πρόσωπα, όπως προβλέπει το σχετικό άρθρο για υποχρεωτική κλήση μαρτύρων εφόσον υπάρχει η πλειοψηφία των 2/5 στο σχετικό αίτημα.

Πέραν του γελοίου του επιχειρήματος, η ΝΔ εν προκειμένω έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τα ίδια της τα πεπραγμένα, τα οποία αναιρούν τη σημερινή επιχειρηματολογία της. Και εξηγούμαστε:

Το 2022 η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έκρινε πως οι Ταλ Ντίλιαν Γρηγόρης Δημητριάδης αλλά και οι πρώην Διοικητές της ΕΥΠ, Γιάννης Ρουμπάτης και Θεόδωρος Δραβίλλας ήταν δημόσια πρόσωπα και κλήθηκαν κανονικά σε κατάθεση.

Το 2026, και ενώ έχουν προκύψει νέα στοιχεία, η ίδια Επιτροπή υπό την προεδρία πάλι του κ. Μπούρα έκρινε πως ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης πλέον δεν είναι δημόσια πρόσωπα.

Δείτε τις σχετικές κλήσεις του 2022

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