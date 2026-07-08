Ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία της υπόθεσης χαρακτηρίζεται μάλιστα η αναφορά που κάνει το υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, Πηνελόπη Μηνιάτη σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των υποθέσεων που χειριζόταν.

Πέντε μήνες πριν καθίσουν εκ νέου στο εδώλιο για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό οι τέσσερις καταδικασθέντες πρωτοδίκως σε πολυετείς ποινές φυλάκισης για το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών, βρίσκονται αντιμέτωποι με το πρώτο «κύμα» αγωγών από θύματα του Predator για αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Οι πρώτες αγωγές φέρνουν στα αστικά δικαστήρια όμως όχι μόνο τους καταδικασμένους ως «πρωταγωνιστές» της πιο σκοτεινής υπόθεσης των τελευταίων ετών αλλά και όλους εκείνους που συμμετείχαν, με διάφορους ρόλους στις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator. Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία από την ακροαματική διαδικασίας στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας, τα θύματα του Predator , δείχνουν ευθέως την εταιρεία Intellexa και 13 εμπλεκόμενους στην ανάπτυξη, διάθεση και τη χρήση του κακόβουλου λογισμικού. Ανάμεσά τους και πρόσωπα τα οποία παρέμεναν άγνωστα για τη Δικαιοσύνη και οι ενέργειες τους ποινικά μη αξιολογήσιμες, σύμφωνα με το πόρισμα του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, έως ότου διαφάνηκε η εμπλοκή τους από τη δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Ποια θα είναι η περαιτέρω στάση των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών

Οι αποζημιώσεις που ζητούν τα θύματα του Predator από όλους τους εμπλεκόμενους, ανέρχονται στα 7,5 εκ. ευρώ. Πληροφορίες αναφέρουν πως ξεκίνησαν ήδη πολλοί από τους εναγόμενους πυρετώδεις συσκέψεις με δικηγόρους μπροστά στον ορατό πλέον κίνδυνο να καταβάλλουν τις υπέρογκες αυτές αποζημιώσεις στα θύματα του Predator. Κάτω από αυτή μάλιστα την πίεση σκέφτονται πολύ προσεκτικά τη στάση που θα τηρήσουν στο εξής, με δεδομένη την έναρξη σε λίγους μήνες της δίκης στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας όπου αναμένεται να εξεταστούν ως μάρτυρες. Ενδεχομένως μέχρι τότε, να έχουν καταλήξει εάν θα επιμείνουν, όπως και πρωτοδίκως, στα «κενά μνήμης» ή στα περί «συμπτώσεων, ή θα αποφασίσουν να μιλήσουν για όλους και για όλα, μιας και το διακύβευμα προδιαγράφεται ιδιαίτερα βαρύ.

Πως θεμελιώνεται το αδίκημα της κατασκοπείας

Αναμφίβολα οι αγωγές αυτές δημιουργούν νέα δεδομένα, ικανά να δρομολογήσουν σύντομα δικαστικές εξελίξεις. «Καταλύτης» για αυτό, εκτιμάται ότι είναι η «ταυτότητα» πολλών εκ των εναγόντων, οι οποίοι κατείχαν νευραλγικές θέσεις και χειρίζονταν άκρως απόρρητες υποθέσεις. Το γεγονός αυτό, όπως θεωρούν έγκυρες δικαστικές πηγές, ενδέχεται να οδηγήσει στη διερεύνηση ξανά του αδικήματος της κατασκοπείας.

Ιδιαιτέρως σημαντική για την πορεία της υπόθεσης χαρακτηρίζεται μάλιστα η αναφορά που κάνει το υψηλόβαθμο στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, Πηνελόπη Μηνιάτη σχετικά με τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των υποθέσεων που χειριζόταν και για τις οποίες επικοινωνούσε τηλεφωνικά, στο πλαίσιο των καθηκόντων της. Η βιολόγος- γενετίστρια Πηνελόπη Μηνιάτη, η οποία έχει διατελέσει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων και από το 2016 έως τον Μάρτιο του 2022 διετέλεσε Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), ήταν στη λίστα των παρακολουθούμενων με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, ενώ ταυτόχρονα ήταν παρακολουθούμενη και από την ΕΥΠ. Η κ. Μηνιάτη σημειώνει ότι εξεπλάγη και απόρησε από τη διπλή παρακολούθησή της κυρίως λόγω της θέσης της καθώς είχε συχνή επικοινωνία με την πολιτική και φυσική ηγεσία της ΕΛΑΣ, στελέχη διαφόρων Διευθύνσεων της Αστυνομίας, τον επικεφαλής της Αντιτρομοκρατικής, αλλά και με τους Επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών, στελέχη πρεσβειών όπως των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας κλπ. Όπως επισημαίνει, τα μηνύματα που έλαβε «αποτελούσαν τον " Δούρειο Ίππο" για την παγίδευση του κινητού της τηλεφώνου. «Στα εν λόγω μηνύματα περιέχονταν υπερσύνδεσμοι (link), αμέσως μετά το πάτημα των οποίων πραγματοποιούνταν η εγκατάσταση του κακόβουλου λογισμικού και οι χειριστές του αποκτούσαν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του κινητού μου τηλεφώνου, μπορούσαν να ακούν όλες τις τηλεφωνικές μου επικοινωνίες και παράλληλα αποκτούσαν την δυνατότητα να ενεργοποιούν τη κάμερα και το μικρόφωνο του κινητού μου και να παρακολουθούν κάθε πτυχή και της επαγγελματικής και της ιδιωτικής μου ζωής», αναφέρει και προσθέτει: "Οι εναγόμενοι απέκτησαν πρόσβαση και σε όσα διημείφθησαν κατά τη διάρκεια των συναντήσεών μου ή και των συνομιλιών που πραγματοποιούσα λόγω της θέσης μου με σημαίνοντα πρόσωπα (Εισαγγελικές Αρχές, Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπροσώπους πρεσβειών και Διεθνών Οργανισμών, Ανώτατους Αξιωματικούς – Διευθυντή Ασφαλείας, Διευθυντή Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας κ.α. )» .

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Τηλεφωνικές επικοινωνίες για θέματα εθνικής ασφάλειας

Η κ. Μηνιάτη αναφέρεται λεπτομερώς στα καθήκοντα της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι οι δράστες «όχι μόνο είχαν παρανόμως πρόσβαση στα δικά μου προσωπικά δεδομένα αλλά και σε πληροφορίες από συζητήσεις με άτομα που ερχόμουν σε επαφή είτε σε υπηρεσιακό είτε σε προσωπικό επίπεδο. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια των υπηρεσιακών μου καθηκόντων χειριζόμουν υποθέσεις που σχετίζονταν με ένα ευρύ εγκληματολογικό φάσμα (ανθρωποκτονίες, εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας κλπ) αλλά και ζητήματα που άπτονταν θεμάτων εθνικής ασφαλείας». Παραθέτει μάλιστα συγκεκριμένα παραδείγματα των επαφών της την κρίσιμη χρονική περίοδο, επισημαίνοντας τα εξής : «Ενδεικτικά μόνο κατά το έτος 2021, ως Διευθύντρια της ΔΕΕ, χειρίστηκα τόσο τη διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας στη Ρόδο και στη Σάμο, που πραγματοποιούνταν -μεταξύ άλλων- και με τη χρήση drones και υποθέσεις που αφορούσαν εγχώριες και διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως η ισλαμική τρομοκρατική οργάνωση ISIS. Επίσης οι περισσότερες υποθέσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων τον άμεσο έλεγχο ψηφιακών συσκευών, την εξέταση γνησιότητας εγγράφων (ταξιδιωτικών εγγράφων κ.α.), την ταυτοποίηση ατόμων μέσω χρήσης βιομετρικών δεδομένων για την εν γένει άμεση διερεύνηση αδικημάτων κατασκοπείας και πράξεων που προσβάλλουν την εθνική ασφάλεια…Σημειώνεται ενδεικτικά, ότι σε μία περίπτωση, μέσω των συντονισμένων ενεργειών μεταξύ της ΔΕΕ και της ΑΑΔΕ εξαρθρώθηκε κύκλωμα που χρησιμοποιούσε παραποιημένο λογισμικό έκδοσης αποδείξεων, όπου το Ελληνικό Δημόσιο υπέστη ζημία 25.000.000 ευρω. Στο πλαίσιο δε της υπόθεσης αυτής, πραγματοποιούσα συνεννοήσεις απευθείας με τον Διοικητή της Αρχής κ. Γιώργο Πιτσιλή.».

Επίσης, η κ. Μηνιάτη, όπως υπογραμμίζει, βρισκόταν σε συχνή επικοινωνία με τον εποπτεύοντα εισαγγελέα Εφετών της Εθνικής Βάσης DNA της Χώρας. ως Διευθύντρια της ΔΕΕ, τόσο για αποτελέσματα που προκύπτουν από την λειτουργία της Βάσης όσο και για τις διαδικασίες λειτουργίας αυτής και για νομοθετικές ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία της, ενώ προσθέτει πως εκ της θέσεως της, έχει, σύμφωνα με την νομοθεσία- άμεση πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που συμπεριλαμβάνονταν στη Βάση DNA της Χώρας. «Τέλος, ως προανέφερα, πέραν της θέσεως της Διευθύντριας της ΔΕΕ, ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εγκληματολογικών Ινστιτούτων – ENFSI, ήμουν σε επαφή με Προέδρους Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη της Europol, Επικεφαλής Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, όχι μόνο των χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης αλλά και Διεθνώς, καθώς εκπροσωπούσα τις Ευρωπαϊκές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες στον Παγκόσμιο Φορέα Εγκληματολογικών Υπηρεσιών, του International Forensic Strategic Alliance (IFSA), προσθέτει η κ. Μανιάτη και καταλήγει, τονίζοντας: «Οι εναγόμενοι διέθεταν ιδιαίτερα μέσα και δυνατότητες παράκαμψης βάσεων δεδομένων, κάτι που αναδεικνύει όχι μόνο την επικινδυνότητα και την πλήρη απουσία αναστολών αλλά κυρίως το γεγονός ότι ακόμη και τώρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς όλη την μεθοδολογία και τα εργαλεία, που χρησιμοποίησαν»,