Και αν το Μαξίμου είναι… λογικό να το «λησμονεί», οι κύκλοι του πρώην Πρωθυπουργού θα έπρεπε να το έχουν προτάξει.

Μία όχι και τόσο... μικρή λεπτομέρεια πέρασε «στα ψιλά» από τις αντεγκλήσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον πρώην Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή το αίτημά του στον Άρειο Πάγο για την παρακολούθησή του με το κακόβουλο λογισμικό Predator.

Η επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου στηρίχθηκε στο ότι ο κ. Σαμαράς, μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των υποκλοπών, ήταν υποψήφιος με τη ΝΔ το 2023, αφήνοντας σαφώς αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα της χθεσινής πρωτοβουλίας. Η απάντηση μέσω συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού ήταν σκωπτική: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;».

Η «λεπτομέρεια» που μάλλον αμφότεροι - για διαφορετικούς λόγους ο καθένας - ξέχασαν; Και αν το Μαξίμου είναι… λογικό να το «λησμονεί», οι κύκλοι του πρώην Πρωθυπουργού θα έπρεπε να το έχουν προτάξει. Ότι μετά τις εκλογές του 2023, συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου του 2026, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκρινε ενόχους τους 4 κατηγορούμενους για το Predator και διαβίβασε τη δικογραφία πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για περαιτέρω διερεύνηση για απόπειρα κατασκοπείας και ενδεχόμενη διεύρυνση του αριθμού των κατηγορουμένων, απόφαση την οποία έθαψε εκ νέου η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Ν.Α.