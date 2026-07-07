Τι μένει να φανεί...

Είναι σαφές πως ο Αντώνης Σαμαράς εκτός από τα εθνικά θέματα, θα έχει στη φαρέτρα του απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι να κλείσουν οι κάλπες.

Ως εκ τούτου, είναι εξίσου σαφές πως δεν βιάζεται και θέλει να κάνει ένα βήμα τη φορά, με μία στρατηγική διαρκούς κλιμάκωσης. Στη στρατηγική αυτή εντάσσεται και η χθεσινή του «επίσκεψη» στον Άρειο Πάγο και το αίτημά του να διερευνηθεί η παγίδευσή του με Predator, που συνεπάγεται επί της ουσίας αίτημα ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο που την έβαλε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για δεύτερη φορά.

Σχολαστικοί παρατηρητές επεσήμαναν πάντως πως παρά το αίτημα στον Άρειο Πάγο, ο πρώην Πρωθυπουργός για λόγους που ο ίδιος γνωρίζει δεν έχει υποβάλλει ακόμα μήνυση, κάτι που έχουν κάνει αρκετά θύματα του κακόβουλου λογισμικού μετά και την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελλειοδικείου Αθηνών.

Κρατά τη μήνυση στη φαρέτρα για το... μαρτύριο της σταγόνας, όταν κρίνει ο ίδιος πως είναι το κατάλληλο timing; Υπάρχει κάτι άλλο που του δημιουργεί αυτή τη συστολή; Μένει να φανεί...

Ν.Α.