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Συνέντευξη σήμερα της ΕΛ.Α.Σ. με θέμα «Επτά χρόνια Μητσοτάκης» - Δεκάδες εκδηλώσεις με στελέχη της σε όλη τη χώρα.

Δυο σημαντικές παρουσίες έχει ο Αλέξης Τσίπρας προς το τέλος της εβδομάδας.

Την Πέμπτη θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, κατά το πρότυπο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί σε πόλεις αλλά και συνοικίες της Αθήνας η ΕΛ.Α.Σ.

Την Παρασκευή θα μιλήσει στο Συνέδριο του Economist με θέμα τη Γενιά Ζ ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής.

Το μεσημέρι σήμερα η ΕΛ.Α.Σ. παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με θέμα «Η επταετία Μητσοτάκη-Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά». Τη συνέντευξη θα παραχωρήσουν ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου.

Εν τω μεταξύ στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. μιλούν σε δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα...

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Τ.Τε.