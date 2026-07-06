Δυο σημαντικές παρουσίες έχει ο Αλέξης Τσίπρας προς το τέλος της εβδομάδας.
Την Πέμπτη θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία του Περιστερίου, κατά το πρότυπο των εκδηλώσεων που πραγματοποιεί σε πόλεις αλλά και συνοικίες της Αθήνας η ΕΛ.Α.Σ.
Την Παρασκευή θα μιλήσει στο Συνέδριο του Economist με θέμα τη Γενιά Ζ ως δύναμη κοινωνικής αλλαγής.
Το μεσημέρι σήμερα η ΕΛ.Α.Σ. παραχωρεί συνέντευξη Τύπου με θέμα «Η επταετία Μητσοτάκη-Εφτά χρόνια ψέματα, χαμένες ευκαιρίες, διαφθορά». Τη συνέντευξη θα παραχωρήσουν ο Τομεάρχης Οικονομικών Φραγκίσκος Κουτεντάκης, ο τομεάρχης Εργασίας Διονύσης Τεμπονέρας και η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου.
Εν τω μεταξύ στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. μιλούν σε δεκάδες εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα...
Τ.Τε.