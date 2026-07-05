Η «λευκή επιταγή» Μητσοτάκη στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις- Τι θα πράξει ο Τσίπρας σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές- Η αγανάκτηση για τη διαφθορά.

Τρεις βολές εξέπεμψε από την συνέντευξη του στο Politico ο Αλέξης Τσίπρας κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινώντας από τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και την πολιτική «λευκής επιταγής» που ακολουθεί ο πρωθυπουργός, η οποία «δεν εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα». Ανέφερε χαρακτηριστικά το παράδειγμα των στρατιωτικών βάσεων και την παραχώρηση στις Η.Π.Α. από την κυβέρνηση Μητσοτάκη «πρόσβαση αόριστης διάρκειας σε κρίσιμες στρατιωτικές βάσεις σε όλη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένης της κύριας ναυτικής βάσης στην Κρήτη — αντί να προβλέπεται τακτική ανανέωση της συμφωνίας με επαναδιαπραγμάτευση των όρων.» Ενώ σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, «η προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί είναι η ασφάλεια της ίδιας της Ελλάδας και όχι η απλή ικανοποίηση των αμερικανικών απαιτήσεων».

Δεύτερο σημείο είναι ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν πριν την ανάληψη από τη χώρα μας της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027. Ιδιαίτερη σημασία λοιπόν έχει τι θα πράξει ο Αλέξης Τσίπρας σε περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Πρώτα απ’ όλα, όπως είπε θα δώσει έμφαση στις δαπάνες για την πολιτική συνοχής, με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο επιβολής υψηλότερης φορολόγησης στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και εδώ έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως προτεραιότητες και τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μία δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αλλά και την διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, την ίδια ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει την χώρα στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης στο ουκρανικό και δεν έχει πραγματοποιήσει μισή περιοδεία στα Βαλκάνια, παρά μόνο προεκλογικές εκστρατείες για τον Φρέντι Μπελέρη στην Αλβανία.

Τρίτο σημείο είναι η αγανάκτηση των πολιτών για τη διαφθορά στη χώρα η οποία όπως τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας θα οδηγήσει τελικά σε πολιτική αλλαγή. «Τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν βρεθεί αντιμέτωπα τα τελευταία επτά χρόνια με ένα «διπλό πλήγμα»: το υψηλό κόστος ζωής και τη ευρεία διαφθορά», είπε χαρακτηριστικά. Μίλησε μάλιστα για τον «αόρατο φόρο της διαφθοράς» που είναι τόσο μεγάλος ώστε «στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική».

Αναλυτικά η συνέντευξη Αλ.Τσίπρα στο politico εδώ