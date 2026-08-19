«Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.

«Το πρόσημο της πολιτικής», είναι το πρώτο από τα τρία πολιτικά ντοκιμαντέρ που έφτιαξε ομάδα εθελοντών και εθελοντριών για τη «γέννηση» της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα.

Στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει τα εξής: «Γεννήθηκα και μεγάλωσα στους Αμπελόκηπους, στην οδό Φθιώτιδος αριθμός 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη το 1974. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της χούντας.

Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο πατέρας μου, ήταν ΠΑΣΟΚ, τα αδέλφια μου, ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησε το δικό μου δρόμο.

Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού, διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο, ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο. Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας.

Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό. Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά πιστεύω στη διάκριση της Αριστεράς με τη Δεξιά. Πιστεύω στη διαφορά των ιδεολογιών. Και πιστεύω και στην πολιτική, με την έννοια ότι η πολιτική είναι αυτό που οι άνθρωποι παράγουν για να ορίσουν τις ζωές τους και άρα καθορίζει τις ζωές τους. Από το πρόσημο που έχει η πολιτική. Μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και ο αγώνας συνεχίζεται από όλους μας».

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