Τα μεγάλα σουτ του Φουρνιέ έφεραν τη δεύτερη νίκη του Ολυμπιακού στην Euroleague.

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Ολυμπιακός από τη Λιθουανία, ο οποίος επικράτησε σε ματς θρίλερ της Ζαλγκίρις με σκορ 93-91.

Οι Πειραιώτες βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς η Ζαλγκίρις προηγήθηκε γρήγορα με 9-2, όμως σταδιακά ισορρόπησαν την αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι 24-21, ενώ στο ημίχρονο βρισκόντουσαν μπροστά με 41-39.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με ένα σερί 0-11 πέρασε μπροστά με 52-57. Η Ζαλγκίρις άντεξε και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (63-64).

Η αναμέτρηση κρίθηκε σε ένα συναρπαστικό τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε καθοριστικά σουτ, μεταξύ άλλων για το 84-85 και το 88-90, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη του Ολυμπιακού. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έδωσε λύσεις σε κρίσιμα σημεία.

Για τη Ζάλγκιρις, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ανέβασε σημαντικά την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Τουμπέλις, Έντουαρντς και Μπράουν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Μπολόνια για την δεύτερη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας, όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους (01/10, 21:30).