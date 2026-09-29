Δια πυρός και σιδήρου πέρασε ο Ολυμπιακός από τη Λιθουανία, ο οποίος επικράτησε σε ματς θρίλερ της Ζαλγκίρις με σκορ 93-91.
Οι Πειραιώτες βρέθηκαν από νωρίς πίσω στο σκορ, καθώς η Ζαλγκίρις προηγήθηκε γρήγορα με 9-2, όμως σταδιακά ισορρόπησαν την αναμέτρηση. Οι γηπεδούχοι έκλεισαν την πρώτη περίοδο προηγούμενοι 24-21, ενώ στο ημίχρονο βρισκόντουσαν μπροστά με 41-39.
Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με ένα σερί 0-11 πέρασε μπροστά με 52-57. Η Ζαλγκίρις άντεξε και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ (63-64).
Η αναμέτρηση κρίθηκε σε ένα συναρπαστικό τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Εβάν Φουρνιέ ευστόχησε σε καθοριστικά σουτ, μεταξύ άλλων για το 84-85 και το 88-90, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη του Ολυμπιακού. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έδωσε λύσεις σε κρίσιμα σημεία.
Για τη Ζάλγκιρις, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ανέβασε σημαντικά την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Τουμπέλις, Έντουαρντς και Μπράουν.
Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Μπολόνια για την δεύτερη αναμέτρηση της διαβολοβδομάδας, όπου θα αντιμετωπίσει την Βίρτους (01/10, 21:30).