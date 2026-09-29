Η Μάντσεστερ Σίτι έχει προθεσμία για έφεση έως τις 2/10, έρχονται οι ποινές.

Επίσημα ένοχη για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών κρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι, αφού η Premier League με ανακοίνωση επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που υπήρχαν.

Η Σίτι, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League, σύναψε εικονικές συμβάσεις, ώστε να εμφανίσει τεχνητά διογκωμένα έσοδα και μειωμένα έξοδα, κατά ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, κατά τη διάρκεια εννέα σεζόν, προκειμένου να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς.

Πλέον, η Μάντσεστερ Σίτι έχει προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου προκειμένου να ασκήσει έφεση, ενώ οι ποινές της Premier League θα αποτελέσουν αντικείμενο νέας ακροαματικής διαδικασίας της επιτροπής. Στην πρώτη αντίδρασή του, ο σύλλογος εξέφρασε έκπληξη και απογοήτευση, επέμεινε στην αθωότητά του και προανήγγειλε ότι θα ασκήσει έφεση.

Τι διαπίστωσε η επιτροπή της Premier League για τη Μάντσεστερ Σίτι

Η Premier League ανακοίνωσε ότι «η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζε ο σύλλογος σχετικά με σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε μια περίοδο εννέα σεζόν». Επίσης, κρίθηκε ένοχη για την πλειονότητα των κατηγοριών αναφορικά με τη μη συνεργασία του συλλόγου κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη επιτροπή, από τη σεζόν 2009-2010 έως το 2017-2018, η Μάντσεστερ Σίτι:

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- Σύναψε εικονικές συμβάσεις (οι οποίες δεν αποτύπωναν την πραγματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων) με ορισμένους από τους εμπορικούς εταίρους της, ενώ βασίστηκε σε εικονικές συμφωνίες με άλλους, προκειμένου τεχνητά να διογκώσει τα έσοδα και να μειώσει τα έξοδά της.

- Υπέβαλε ανακριβή οικονομικά στοιχεία και απέκρυψε την πραγματική οικονομική κατάσταση από τους ελεγκτές και τις ρυθμιστικές αρχές του ποδοσφαίρου.

- Παραβίασε σημαντικά τα όρια δαπανών τόσο της Premier League όσο και της UEFA

- Κατά τη διάρκεια της έρευνας της Premier League, υπέπεσε σε πολλαπλές παραβιάσεις των υποχρεώσεών της για συνεργασία και την τήρηση της αρχή της καλής πίστης απέναντι στη Λίγκα (3 από τις 4 καταγγελθείσες παραβιάσεις επιβεβαιώθηκαν).

Το σχέδιο με τις εικονικές συμφωνίες

Η ανεξάρτητη επιτροπή διαπίστωσε ότι η Μάντσεστερ Σίτι προέβη σε εικονικές εμπορικές συμφωνίες με ορισμένους από τους χορηγούς της κατά τη διάρκεια της επίμαχης περιόδου, που «αποτελούσαν μέρος ενός σχεδίου συγκαλυμμένης χρηματοδότησης, βάσει του οποίου οι συγκεκριμένες εταιρείες υποχρεούνταν να καταβάλουν μόνο ένα μέρος των σχετικών χορηγιών».

Το υπόλοιπο ποσό δόθηκε από την Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), την εταιρεία στην οποία ανήκει ο σύλλογος. Στο πλαίσιο του σχεδίου, «συνήφθησαν επιπλέον εικονικές συμφωνίες, χρηματοδοτούμενες από την ADUG, προκειμένου ο σύλλογος να μπορεί να καταχωρίσει λειτουργικά έξοδα χαμηλότερα από τα πραγματικά», όπως και μια εικονική συμφωνία με τη Fordham, οντότητα που αγόρασε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της εικόνας των παικτών, που χρηματοδοτήθηκε από την ADUG.

Στόχος αυτών των πρακτικών «ήταν η τεχνητή διόγκωση των εσόδων και η μείωση των εξόδων σε ποσό που ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια λίρες (1.050.142.500 ευρώ) κατά την επίμαχη περίοδο», προκειμένου να φαίνεται ότι συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανονισμούς, επισημαίνει η Premier League.

Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίασε τους κανονισμούς της Premier League και της UEFA

Με το σχέδιο αυτό, όπως διαπίστωσε η επιτροπή, η Μάντσεστερ Σίτι υπέβαλε ανακριβή στοιχεία και απέκρυψε την πραγματική οικονομική κατάστασή της από τους ελεγκτές και τις ρυθμιστικές αρχές του ποδοσφαίρου. Η επιτροπή κατέληξε ότι «με τη συμπεριφορά του, ο σύλλογος σαφώς σκόπευε να παρακάμψει τους κανόνες της Premier League».

Ως εκ τούτου, τονίζεται στην ανακοίνωση, η Σίτι παραβίασε τόσο τους κανόνες κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League, όσο και τους κανόνες αδειοδότησης και οικονομικού fair play της UEFA. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι εάν όλες οι σχετικές συμφωνίες είχαν δηλωθεί με ακρίβεια, ο σύλλογος θα είχε υπερβεί κατά πολύ τα όρια δαπανών τόσο της Premier League, όσο και της UEFA.

Σε ό,τι αφορά τη μη συνεργασία της Μάντσεστερ Σίτι κατά την περίοδο που ήταν στο «μικροσκόπιο», η επιτροπή κατέληξε ότι ο σύλλογος «κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες για να σταματήσει και να παρεμποδίσει την έρευνα της Premier League».

Έρχονται οι ποινές - «Ταχύτατα» το επόμενο βήμα

Τώρα, η Μάντσεστερ Σίτι έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση για τα ευρήματα της ανεξάρτητης επιτροπής έως τις 2 Οκτωβρίου. Πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου της Premier League είναι «να ολοκληρωθεί το σύνολο της διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφέσεων και της δημοσιοποίησης των σχετικών αποφάσεων), το συντομότερο δυνατό», αναφέρει η ανακοίνωση της Premier League.

Το ζήτημα των ποινών θα εξεταστεί ξεχωριστά, σε επόμενη ακρόαση της ανεξάρτητης επιτροπής. Και σε αυτή την περίπτωση θα τηρηθεί η εμπιστευτικότητα, μέχρι να επιτραπεί η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος, τονίζεται.

«Η Μάντσεστερ Σίτι παραβίαζε συστηματικά τους κανονισμούς για περίπου μία δεκαετία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Premier League, Ρίτσαρντ Μάστερς και σχολίασε πως η υπόθεση και η απόφαση αποτελούν «τις σημαντικότερες στην ιστορία» της Λίγκας. Αναφερόμενος στις ποινές, ο Μάστερς συμπλήρωσε: «Τώρα που έχουμε την απόφαση της επιτροπής, δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε ταχύτατα στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας».

Η πρώτη αντίδραση της Μάντσεστερ Σίτι: Απογοήτευση και έκπληξη

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης ενοχής, η Μάντσεστερ Σίτι εξέφρασε απογοήτευση και έκπληξη για τη γνωμοδότηση της επιτροπής της Premier League.

Ο σύλλογος «είναι αθώος σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες που διατύπωσε η Premier League» και διαθέτει «αδιάσειστες αποδείξεις προς υποστήριξη όλων θέσεών του» σε αυτή την υπόθεση. Για αυτό, η Σίτι «θα επιδείξει αποφασιστικότητα- και όπου κρίνεται απαραίτητο θα ενεργήσει προληπτικά- σε όλα τα αρμόδια ρυθμιστικά και νομικά όργανα».

Η Σίτι επιμένει ότι η διαδικασία της Premier League παραμένει σε εξέλιξη, καθώς σημαντικά ζητήματα εκκρεμούν ακόμα. Πλέον, ο σύλλογος θα «αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες οδούς» προκειμένου να ασκήσει έφεση, με το σκεπτικό ότι η γνωμοδότηση περιέχει «ουσιώδη λάθη, νομικά, αρχών και γεγονότων και είναι αβάσιμη».