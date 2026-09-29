Μία παλιά παίκτρια του «The Chase» κρυβόταν πίσω από τη μαύρη σκιά του τρέιλερ.

Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, η Μαρία Μπεκατώρου έκανε πρεμιέρα στο MEGA για έκτη χρονιά, με τον αγαπημένο παιχνίδι του «The Chase», να γίνεται και πάλι ο πρωταγωνιστής της απογευματινής ζώνης του σταθμού.

Η γνωστή παρουσιάστρια, κατά την έναρξη της εκπομπής, καλωσόρισε και ευχαρίστησε το τηλεοπτικό κοινό για τη στήριξη όλων αυτών των χρόνων, ενώ παράλληλα υποδέχθηκε τους παλιούς chaser του παιχνιδιού.

«Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι», θα βρίσκονται στο πλατό για μία ακόμη χρονιά, ωστόσο, φέτος η παρέα μεγαλώνει, με τη νέα Chaser να συστήνεται στο κοινό.

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Μέχρι και σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, δεν είχε αποκαλυφθεί το πρόσωπο της «Κυρίας ΠάνταΞέρει», μέχρι τη στιγμή που η νέα Chaser βρέθηκε αντιμέτωπη με τον νέο της παίκτης.

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Η «Κυρία ΠάνταΞέρει» είναι η κυρία Πετρούλα, που είχε διαγωνιστεί το 2022 στο Chase, είχε καταφέρει να ξεχωρίσει και να κερδίσει μία θέση στην καρδιά όλων.

Σήμερα λοιπόν, τέσσερα χρόνια μετά, η κα Πετρούλα, αναλαμβάνει τη θέση της από την αντίθετη πλευρά.

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