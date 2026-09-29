«The Roadshow» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Ο χάρτης ανοίγει ξανά, οι αποσκευές ετοιμάζονται και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκινά για νέα μοναδικά ταξίδια γεμάτα εκπλήξεις! Το «The Roadshow» επιστρέφει για 3η σεζόν, πιο ανανεωμένο, πιο απρόβλεπτο, πιο διασκεδαστικό και με ακόμα περισσότερες ιστορίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στη νέα σεζόν του «The Roadshow» όλη η Ελλάδα γίνεται μία παρέα! Ο Γρηγόρης μάς κάνει και πάλι συνοδοιπόρους στις απρόβλεπτες συναντήσεις και εμπειρίες, που μόνο ένα ταξίδι στον δρόμο μπορεί να προσφέρει. Παραδόσεις που περνούν από γενιά σε γενιά, τοπικές γεύσεις, μουσικές, χιούμορ, συγκίνηση και φυσικά… πολλές αναπάντεχες περιπέτειες συνθέτουν κάθε νέο επεισόδιο που μας ταξιδεύει στην Ελλάδα μέσα από τους ανθρώπους της και τους υπέροχους τόπους της. Γιατί σε κάθε νέο προορισμό υπάρχει πάντα ένας κοινός παρονομαστής: οι άνθρωποι που κάνουν τον κάθε τόπο ξεχωριστό.

Από την ορεινή Χαλκιδική μέχρι τη Λάρισα, το Μεσολόγγι, την Κατερίνη, τη Δράμα και τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα και την Κρήτη μέχρι τον Βόλο, τη Ζάκυνθο, τη Σκύρο και την Κω, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη, ξαναβγαίνει στον δρόμο και, με οδηγό τον χάρτη του «The Roadshow», μάς καλεί να ταξιδέψουμε μαζί του, να γελάσουμε, να συγκινηθούμε και να ανακαλύψουμε αυθεντικές ανθρώπινες ιστορίες. Ακόμα, μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις ο Γρηγόρης αναδεικνύει όλα εκείνα που διευκολύνουν, αλλά και δυσκολεύουν τη ζωή στην Ελλάδα. Πάντα, όμως, με θετική ματιά και αισιοδοξία. Γιατί κάθε δρόμος οδηγεί κάπου. Και στον δρόμο του «The Roadshow» ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα συναντήσεις και πού θα καταλήξεις τελικά στην πορεία.

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