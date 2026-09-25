Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου έρχεται απόψε, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 με νέο special επεισόδιο και special παίκτη τον Τάσο Ιορδανίδη.

Ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» και κάθονται στην πιο ανατρεπτική «διπλή καρέκλα» της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αποτελώντας την «5η βοήθεια» ενός παίκτη που δεν γνωρίζουν, με έναν κοινό στόχο: Να τον βοηθήσουν να φτάσει όσο πιο κοντά στο μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ!

Ο Τάσος Ιορδανίδης, αφήνει για λίγο τον ρόλο του στο «Κρίνο και Αγκάθι», παίρνει θέση δίπλα στον συμπαίκτη του και σαρώνει κυριολεκτικά στις απαντήσεις. Στέκεται «βράχος» στο πλευρό του, προσφέροντας σταθερότητα, ψυχραιμία και ουσιαστική στήριξη σε κάθε ερώτηση. Η συνεργασία των δύο αντρών εξελίσσεται με τρόπο παραδειγματικό, χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές του παιχνιδιού!

Κάθε special επεισόδιο του «Ποιος Θέλει Να Γίνει Εκατομμυριούχος;» γίνεται μια διαφορετική ιστορία. Με νέους παίκτες, νέες συνεργασίες, διαφορετικές προσωπικότητες και διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αλλά πάντα με την ίδια αγωνία: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει η κάθε ομάδα;

{https://www.youtube.com/watch?v=xy95cA4BS3c }