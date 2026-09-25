Τι αλλάζει σε προϊόντα και μερίδες στα κυλικεία στα σχολεία από την τρέχουσα σχολική χρονιά - Όσα πρέπει να ξέρουν γονείς και μαθητές.

Σαφείς είναι οι κανόνες που ισχύουν για την προμήθεια και διάθεση τροφίμων και ροφημάτων στα σχολεία. Όπως επισημαίνεται και σε σχετική εγκύκλιο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, οι μαθητές δεν μπορούν να αποχωρούν αυθαίρετα από το σχολείο προκειμένου να αγοράσουν φαγητό ή ρόφημα από καταστήματα εκτός της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, δεν επιτρέπεται η παραγγελία φαγητού ή ροφημάτων από εξωτερικές επιχειρήσεις εστίασης και η παράδοσή τους στο σχολείο μέσω υπηρεσιών delivery.

Τι ισχύει για την προμήθεια φαγητού μέσα στο σχολείο

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η προμήθεια τροφίμων και ροφημάτων από τους μαθητές κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη σχολική μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν μπορούν να βγαίνουν από τον σχολικό χώρο για να αγοράσουν τρόφιμα από καταστήματα της περιοχής, ενώ δεν μπορούν και να παραγγέλνουν φαγητό από εξωτερικές επιχειρήσεις και να το παραλαμβάνουν στην είσοδο ή σε άλλο σημείο του σχολείου. Η απαγόρευση αφορά τόσο την έξοδο μαθητών από τη σχολική μονάδα για την αγορά τροφίμων όσο και την παράδοση παραγγελιών μέσω delivery εντός του σχολικού χώρου.

Στόχος η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου

Οι συγκεκριμένοι κανόνες εντάσσονται στο πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και έχουν ως στόχο να διασφαλίζεται ότι οι μαθητές παραμένουν στον σχολικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

{https://exchange.glomex.com/video/v-dli6fyy8a0wp?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχολικά κυλικεία: Αυστηροί κανονές για τα σνακ και τις προσφερόμενες μερίδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη φετινή σχολική χρονιά έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέοι κανόνες για τα προϊόντα, τις ποσότητες και τις μερίδες που διατίθενται στα σχολικά κυλικεία. Οι αλλαγές προέκυψαν μετά τη συνεργασία της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κυλικείων Δημοσίων και Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ), με επτά συγκεκριμένες προτάσεις της Ομοσπονδίας να ενσωματώνονται στο νέο πλαίσιο. Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο τις επιτρεπόμενες ποσότητες όσο και τη σύνθεση συγκεκριμένων προϊόντων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διευκρινίζεται ποια τρόφιμα μπορούν να διατίθενται στους μαθητές.

Κουλούρι έως 80 γραμμάρια

Στις κατηγορίες του σησαμένιου, πολύσπορου και τύπου pretzel κουλουριού συστήνεται η επιλογή ολικής άλεσης, με το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος να καθορίζεται στα 80 γραμμάρια. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη διευρύνει τις επιλογές ολικής άλεσης στα σχολικά κυλικεία, δίνοντας έμφαση σε προϊόντα με διαφορετική διατροφική σύσταση.

Ποπ κορν μόνο σε Γυμνάσια και Λύκεια

Μία από τις αλλαγές αφορά το ποπ κορν, το οποίο επιτρέπεται πλέον ως διαθέσιμο προϊόν μόνο στα κυλικεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η μέγιστη μερίδα καθορίζεται στα 40 γραμμάρια, ενώ το προϊόν πρέπει να πληροί συγκεκριμένες διατροφικές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, πρέπει να μην περιέχει πρόσθετα σάκχαρα, τα συνολικά λιπαρά να μην ξεπερνούν τα 17 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια προϊόντος, το νάτριο να μην ξεπερνά τα 0,5 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια και τα κορεσμένα λιπαρά να μην ξεπερνούν τα 3 γραμμάρια ανά 100 γραμμάρια.

Ψωμί, αραβική πίτα και τορτίγια έως 80 γραμμάρια

Στο νέο πλαίσιο περιλαμβάνονται ρητά το λευκό, ολικής άλεσης και πολύσπορο ψωμί, καθώς και η αραβική πίτα και η τορτίγια. Το βάρος της μερίδας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 80 γραμμάρια, ενώ δίνεται προτεραιότητα στα προϊόντα ολικής άλεσης. Παράλληλα, προβλέπεται και η δυνατότητα διάθεσης ψωμιού χωρίς γλουτένη, διευρύνοντας τις επιλογές για μαθητές που χρειάζονται αντίστοιχα προϊόντα.

Τυρόπιτες και πίτες έως 100 γραμμάρια

Στα 100 γραμμάρια καθορίζεται η μέγιστη ποσότητα για την τυρόπιτα, τις πίτες λαχανικών, όπως η σπανακόπιτα, η κολοκυθόπιτα και η χορτόπιτα, καθώς και για το τυροκούλουρο. Η συγκεκριμένη ποσότητα διατηρείται, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, λόγω της υψηλής θερμιδικής περιεκτικότητας των συγκεκριμένων προϊόντων και στο πλαίσιο των μέτρων που συνδέονται με την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlandj0fk0uh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πίτσα χωρίς αλλαντικά

Η πίτσα εξακολουθεί να μπορεί να διατίθεται στα σχολικά κυλικεία, υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση: δεν επιτρέπεται να περιέχει αλλαντικά. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα καθορίζεται στα 100 γραμμάρια.

Τι ισχύει για τοστ και σάντουιτς

Αλλαγές υπάρχουν και στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή σάντουιτς και τοστ.Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η χρήση ψητού ή βραστού κρέατος κοτόπουλου και γαλοπούλας, ενώ δεν προβλέπεται η χρήση αντίστοιχων προϊόντων αλλαντοποιίας.

Ροφήματα γάλακτος με φρούτα

Νέα διευκρίνιση υπάρχει και για τα γαλακτοκομικά ροφήματα που παρασκευάζονται μέσα στο σχολικό κυλικείο. Επιτρέπεται η παρασκευή ροφημάτων με φρέσκο γάλα και φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα. Αντίθετα, δεν επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων αντίστοιχων ροφημάτων, ενώ απαγορεύεται και η χρήση έτοιμης σκόνης για την παρασκευή τους.

Ο στόχος των αλλαγών

Οι νέες ρυθμίσεις επιχειρούν να συνδυάσουν τις διατροφικές οδηγίες με τις πρακτικές ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας των σχολικών κυλικείων. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία της υγείας των παιδιών και η ενίσχυση της πρόσβασης σε διατροφικές επιλογές που συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξή τους. Όπως ανέφερε, οι προσαρμογές έγιναν με τη συνδρομή της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής και με επιστημονικά κριτήρια, ώστε οι διατροφικές κατευθύνσεις να μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι μαθητές εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους μια σειρά από προϊόντα στα σχολικά κυλικεία, όμως πλέον προβλέπονται σαφέστερα όρια ως προς τις ποσότητες, τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων τροφίμων.