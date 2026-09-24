Το σχολείο είχε παραμείνει κλειστό καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες απεντόμωσης

Νέα αναστάτωση σημειώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, καθώς τρεις μαθητές φέρεται να δέχθηκαν τσιμπήματα από ψύλλους, λίγες μόλις ημέρες μετά την επιστροφή των παιδιών στις σχολικές αίθουσες.

Μετά το περιστατικό οι μαθητές απομακρύνθηκαν από τον χώρο του σχολείου και μεταφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στην πλατεία του χωριού, ενώ στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να εξετάσουν εκ νέου την κατάσταση.

Στο σχολείο μετέβησαν ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Νίκος Ακτύπης, ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανάσιος Κατσίμπελης και ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με το Imerazante.gr. Το νέο περιστατικό προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς ο Δήμος Ζακύνθου είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι είχαν πραγματοποιηθεί σειρά παρεμβάσεων στο σχολείο και στους γύρω χώρους, με στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος με τους ψύλλους.

«Απαράδεκτο και σοβαρό» χαρακτηρίζει το περιστατικό ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας

Σε τηλεφωνική επικοινωνία, ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθανάσιος Κατσίμπελης χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο και σοβαρό», υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά αποκλειστικά τη σχολική μονάδα, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από την τοπική κοινωνία. Όπως ανέφερε, έχει ήδη επικοινωνήσει με την Προϊσταμένη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, καθώς, όπως σημείωσε, θα πρέπει να εξεταστούν όλα τα δεδομένα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών. Παράλληλα, ο κ. Κατσίμπελης αναφέρθηκε και στην παρουσία αδέσποτων ζώων στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ζώα χωρίς σήμανση και ηλεκτρονική ταυτοποίηση, ζήτημα που, κατά τον ίδιο, θα πρέπει επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής αντιμετώπισης της κατάστασης.

Οι παρεμβάσεις που είχαν προηγηθεί

Η νέα εξέλιξη έρχεται ενώ ο Δήμος είχε ανακοινώσει ότι είχαν πραγματοποιηθεί επαναλαμβανόμενες απολυμάνσεις και απεντομώσεις στο σχολείο και στους παρακείμενους χώρους. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένοι ψεκασμοί στις 11, 13, 14, 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες αφορούσαν τόσο τους χώρους του σχολείου όσο και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Δήμο, πραγματοποιήθηκε σχολαστικός καθαρισμός και πλύσιμο του προαύλιου χώρου, των γύρω δρόμων και των κάδων απορριμμάτων. Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, ο Δήμος είχε αναφέρει ότι είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως το σχολείο ήταν πλέον ασφαλές για την επιστροφή των μαθητών.

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Η σημερινή εικόνα, ωστόσο, με τρεις μαθητές να εμφανίζουν τσιμπήματα που αποδίδονται σε ψύλλους, επαναφέρει το πρόβλημα στο προσκήνιο και δημιουργεί νέα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί. Πλέον, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να εξετάσουν εκ νέου την κατάσταση στο σχολείο και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα, ώστε να διασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για μαθητές και εκπαιδευτικούς.