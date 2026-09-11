Με ψύλλους αντί για… αγιασμό ξεκίνησε η σχολική χρονιά στη Ζάκυνθο – Λουκέτο στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα μέχρι να βρεθεί λύση με την απεντόμωση.

Με ένα πρωτοφανές περιστατικό ξεκίνησε η σχολική χρονιά σε δημοτικό σχολείο της Ζακύνθου, καθώς μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με… ψύλλους την ώρα του αγιασμού. Πρόκειται για το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα, όπου η παρουσία των εντόμων προκάλεσε αναστάτωση και ανάγκασε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αποχωρήσουν από τον χώρο. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από τις 31 Αυγούστου. Παρά τις δύο εφαρμογές απεντόμωσης που πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένο συνεργείο του Δήμου στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου, οι ψύλλοι δεν εξαλείφθηκαν. Μάλιστα, ως πιθανή πηγή του προβλήματος φέρονται δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς από γειτονική ιδιοκτησία, τα οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κυκλοφορούσαν ελεύθερα στον σχολικό χώρο.

Κλειστό το σχολείο μέχρι την πλήρη απεντόμωση

Μετά το περιστατικό αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του σχολείου μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα και να διασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιος Κατσίμπελης, επικοινώνησε άμεσα με τον αντιδήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, ζητώντας τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας. Στόχος είναι να πραγματοποιηθεί υγειονομική αξιολόγηση του χώρου και να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου Αθανάσιος Κατσίμπελης δήλωσε: «Η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών και των εκπαιδευτικών μας δεν επιδέχονται εκπτώσεις. Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τη σχολική μονάδα και σήμερα προχωρήσαμε σε άμεση επικοινωνία τόσο με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Νικόλαο Αχτύπη όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, προκειμένου να υπάρξει παρέμβαση και της αρμόδιας υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας. Ζητούμε την πλήρη διερεύνηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η επαναλειτουργία του σχολείου πρέπει να γίνει με όρους που θα διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.»”

Πλήρη διευρεύνηση του περιστατικού ζητά η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου

Μετά την εμφάνιση ψύλλων στο Δημοτικό Σχολείου του Αγίου Λέοντα, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου προχώρησε σε δημοσιοποίηση σχετικής ανακοίνωσης. Στο πλαίσιο αυτής, αναφέρονται οι ενέργειες που έλαβαν χώρα τόσο πριν όσο και μετά το σημερινό περιστατικό. Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Αθανάσιος Κατσίμπελης ζητά σύμφωνα με το imerazante.gr την πλήρη διερεύνηση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας:

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Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου ενημερώθηκε σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 4/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης Ζακύνθου, για την εκ νέου παρουσία ψύλλων στον χώρο της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του σχολείου, κατά τη διάρκεια του σημερινού αγιασμού εντοπίστηκαν ψύλλοι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς και, για λόγους προστασίας της σχολικής κοινότητας, μαθητές και εκπαιδευτικοί αποχώρησαν από τον χώρο.

Το πρόβλημα είχε ήδη γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στις 31 Αυγούστου 2026, η διοίκηση του σχολείου είχε ζητήσει από το Τμήμα Παιδείας και το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου του Δήμου Ζακύνθου την άμεση πραγματοποίηση απεντόμωσης. Ακολούθησε απεντόμωση από εξειδικευμένο συνεργείο στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 10 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε δεύτερη εφαρμογή. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, η παρουσία ψύλλων διαπιστώθηκε εκ νέου σήμερα, γεγονός που καθιστά αναγκαία την περαιτέρω και συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αμέσως μετά τη σημερινή ενημέρωση, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, Αθανάσιος Κατσίμπελης, επικοινώνησε προσωπικά με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Ζακύνθου κ. Νικόλαο Αχτύπη, προκειμένου να υπάρξει άμεσος συντονισμός για τη συνέχιση και ενίσχυση των απαιτούμενων παρεμβάσεων στη σχολική μονάδα.

Παράλληλα, επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ζακύνθου, ζητώντας την άμεση συνδρομή του, ώστε να ενεργοποιηθεί η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και να υπάρξει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, υγειονομική αξιολόγηση της κατάστασης και οι αναγκαίες οδηγίες για την ασφαλή επαναλειτουργία του σχολείου.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε αναγκαία, ώστε το ζήτημα να αντιμετωπιστεί συντονισμένα, τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο των αρμόδιων υγειονομικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, και να διασφαλιστεί ότι οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν θα οδηγήσουν στην ουσιαστική και οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συνεχίζονται οι απεντομώσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, οι απεντομώσεις πρόκειται να συνεχιστούν, ενώ προβλέπεται και η εφαρμογή από το εξειδικευμένο συνεργείο κατάλληλου σκευάσματος για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Η κατάσταση αυτή που είναι κίνδυνος για την δημόσια υγεία έπρεπε να έχει λυθεί χθες, πολύ δε περισσότερο που είχε γνωστοποιηθεί το γεγονός στη δημοτική αρχή μέρες πριν και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Καλούμε τον δήμο, τους υπεύθυνους να προχωρήσουν άμεσα στην απολύμανση όλων των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου και τη διασφάλιση ότι το σχολείο θα είναι ασφαλές για τα παιδιά μας» κατήγγειλε η Λαϊκή Συσπείρωση Ζακύνθου.