Οι μαθητές του Αιγάλεω κερδίζουν μια τριήμερη ανάπαυλα με κλειστά σχολεία την Δευτέρα 14/9 λόγω του εορτασμού του πολιούχου της πόλης.

Με τον καθιερωμένο αγιασμό στα σχολεία όλης της επικράτειας ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά. Το πρώτο κουδούνι για το 2026-2027 συνοδεύεται από χαμόγελα τριημέρου για τους μαθητές του Δήμου Αιγάλεω καθώς τα σχολεία τους θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 14 του μήνα με την επιστροφή στα θρανία για την εκκίνηση των μαθημάτων να δρομολογείται για την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο λόγος της ανάπαυλας των μαθητών του Αιγάλεω αμέσως μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι η γιορτή του πολιούχου του Δήμου που τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτέμβρη.

Τι γιορτάζουμε στις 14 Σεπτεμβρίου

Η 14η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η γιορτή συνδέεται με την εύρεση του Τιμίου Σταυρού από την Αγία Ελένη και την επιστροφή του στην Ιερουσαλήμ επί αυτοκράτορα Ηρακλείου, μετά την αρπαγή του από τους Πέρσες. Για τη χριστιανική πίστη, ο Σταυρός αποτελεί κορυφαίο σύμβολο θυσίας και αγιασμού και συνδέεται άμεσα με την Ανάσταση. Έτσι, ενώ για τους περισσότερους μαθητές η σχολική χρονιά μπαίνει από τη Δευτέρα σε πλήρη ρυθμό, οι μαθητές του Αιγάλεω θα έχουν μία μικρή παράταση των διακοπών τους, πριν επιστρέψουν στα θρανία την Τρίτη. Και αφού η τοπική αργία πέφτει Δευτέρα δημιουργείται και ένα εξαιρετικό τριήμερο με το «καλημέρα» της έναρξης των μαθημάτων.

Η Ύψωση του Τιμίου είναι τοπική αργία για το Αιγάλεω οπότε ανήμερα του εορτασμού τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά όπως και οι υπηρεσίες. Η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες για τους μαθητές του Αιγάλεω θα γίνει την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, όταν και θα ξεκινήσει ουσιαστικά η σχολική καθημερινότητα για τη νέα χρονιά. Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ο ομώνυμος Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της περιοχής ενώ παραμονές της εορτής θα τελεστεί εσπερινός όπου θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους του Αιγάλεω.

Ποιος μήνας έχει τα περισσότερα μαθήματα

Το φετινό σχολικό ημερολόγιο επιφυλάσσει σημαντικές διαφορές από μήνα σε μήνα. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων, φτάνοντας τις 24, ενώ ο Ιούνιος έχει μόλις 10 ημέρες, καθώς η σχολική χρονιά οδεύει προς την ολοκλήρωσή της. Η εικόνα της σχολικής χρονιάς δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος έχει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο καταγράφονται από 20 ημέρες. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες μαθημάτων περιορίζονται στις 17, κυρίως λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο ανέρχονται σε 16. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες μαθημάτων, πριν από την κορύφωση του σχολικού έτους τον Μάρτιο με τις 24 ημέρες. Ακολουθεί ο Απρίλιος με 17 ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Μάιος έχει 16, καθώς μέσα στην περίοδο αυτή μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, ο οποίος έχει μόλις 10 ημέρες μαθημάτων. Παρά το γεγονός ότι τον Μάρτιο θα έχουμε το μοναδικό οριζόντιο τριήμερο για όλους τους μαθητές λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 15 του μήνα αλλά και της αργίας για την 25η Μαρτίου που φέτος «πέφτει» Πέμπτη εντούτοις συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών σχολικής λειτουργίας.