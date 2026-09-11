Οι καθηγητές συνεχίζουν τις αντιδράσεις τους κατά της αξιολόγησης μέσω στάσεων εργασίας.

Με καθημερινές 3ωρες στάσεις εργασίας στα Γυμνάσια και τα Λύκεια ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Συγκεκριμένα, η ΟΛΜΕ προκήρυξε 3ωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια εργασίας, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου.

Οι στάσεις εργασίας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων της ΟΛΜΕ για την αποτροπή της εφαρμογής του Ν. 4823/2021, που αφορά, μεταξύ άλλων, τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και την παρακολούθηση μαθημάτων από αξιολογητές.

Η ΟΛΜΕ καλεί τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στις στάσεις εργασίας, με στόχο την υπεράσπιση του παιδαγωγικού χαρακτήρα του έργου τους και την αντίθεση στις διαδικασίες αξιολόγησης που προβλέπει το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο. Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, στο πλαίσιο της αντίδρασης των εκπαιδευτικών απέναντι στην εφαρμογή της αξιολόγησης.

Στάσεις εργασίας και για την κάλυψη υπερωριών

Παράλληλα η ΟΛΜΕ ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίες από την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026 μέχρι την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου για να καλύψει τους καθηγητές που τους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.