Δεδομένου ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα διατηρηθεί, θα μεταφερθεί στο κόστος παραγωγής και μεταφορών και στις τιμές που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Ανησυχητικό σήμα για νέες εισαγόμενες πληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία εκπέμπουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Ιούλιο, καθώς το κόστος των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων κατέγραψε απότομη άνοδο, με την ενέργεια να αποτελεί τον βασικό παράγοντα επιβάρυνσης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιούλιο του 2026 κατά 10% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025. Η μεταβολή είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς έναν χρόνο νωρίτερα ο αντίστοιχος δείκτης είχε καταγράψει μείωση 2,1%. Ακόμη πιο χαρακτηριστική της πρόσφατης επιτάχυνσης είναι η μηνιαία μεταβολή: σε σχέση με τον Ιούνιο του 2026, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Πίσω από την άνοδο βρίσκεται κυρίως το κόστος ενέργειας. Οι τιμές των εισαγόμενων ενεργειακών προϊόντων εμφανίζονται αυξημένες κατά 30,5% σε ετήσια βάση, ενώ μέσα σε μόλις έναν μήνα σημείωσαν άνοδο 14%. Σημαντικές ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν επίσης στα ενδιάμεσα αγαθά, κατά 5,8%, ενώ τα κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν οριακά κατά 0,5%. Αντίθετα, τα διαρκή και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν κατά 1,2% και 0,8% αντίστοιχα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική προέλευση των ανατιμήσεων. Ο δείκτης για τις εισαγωγές από χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά μόλις 1,5% σε ετήσια βάση, ενώ για τις χώρες εκτός Ευρωζώνης η αύξηση έφθασε το 16,5%. Στη δεύτερη κατηγορία, οι τιμές της ενέργειας ήταν αυξημένες κατά 30,8%.

Δεδομένου ότι το υψηλότερο ενεργειακό κόστος θα διατηρηθεί, θα μεταφερθεί στο κόστος παραγωγής και μεταφορών και στις τιμές που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Η εικόνα του Ιουλίου, επομένως, αποτελεί προειδοποιητικό σήμα για την πορεία του πληθωρισμού τους επόμενους μήνες, με το κρίσιμο ερώτημα να είναι το αν η κυβέρνηση έχει στην φαρέτρα της μέτρα που μπορούν να αναχαιτίσουν την ενεργειακή κρίση.