Οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς το ράλι του πετρελαίου και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών.

Νέο κύμα ισχυρών πιέσεων σαρώνει τις διεθνείς αγορές ομολόγων, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τους φόβους ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αγορά κρατικού χρέους των ΗΠΑ, όπου η απόδοση του 30ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στο 5,35%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς το ράλι του πετρελαίου και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες των επενδυτών. Πρόσθετη αβεβαιότητα προκαλεί η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ, μετά και την επιφυλακτική υποδοχή του σχεδίου επαναγοράς ομολόγων ύψους 6 δισ. δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ για «μέρισμα» 5.000 δολαρίων σε κάθε Αμερικανό πολίτη, υπό την προϋπόθεση διατήρησης του ελέγχου του Κογκρέσου από τους Ρεπουμπλικανούς, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να κοστίσει πάνω από 1 τρισ. δολάρια.

Κρίσιμο τεστ για τη ζήτηση αμερικανικού χρέους αποτελεί η δημοπρασία 30ετών τίτλων ύψους 22 δισ. δολαρίων. Το sell-off, πάντως, δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ανέβηκε στο 5,34%, επίσης στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, ενώ η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ενισχύθηκε στο 3,48%.

Καταλύτης για τις αναταράξεις είναι η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Το Μπρεντ παράδοσης Νοεμβρίου ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, αγγίζοντας τα 105,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κινήθηκε περίπου στα 100 δολάρια, για πρώτη φορά από τον Μάιο.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται και η Σαουδική Αραβία, η οποία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή της υποχώρησε τον Αύγουστο στα 6,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, μειωμένη κατά 23% σε σχέση με τον Ιούλιο. Παράλληλα, προκαταρκτικά στοιχεία έδειξαν πτώση των σαουδαραβικών εξαγωγών κατά περίπου ένα τρίτο.

Το ενεργειακό σοκ περιπλέκει περαιτέρω το έργο των κεντρικών τραπεζών. Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια στο 2,5%, προειδοποιώντας ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να παραμείνει σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% για παρατεταμένο διάστημα, καθώς οι υψηλές τιμές ενέργειας τροφοδοτούν εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.