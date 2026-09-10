Την ίδια ώρα αστυνομικοί έχουν μεταβεί, παρουσία εισαγγελέα, στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, στην Άνω Βούλα.

Μετά από έρευνα της ασφάλειας που έγινε στο σπίτι και την «κλινική» στο Κολωνάκι, το ζευγάρι των γιατρών προσήχθησαν συνοδεία αστυνομικών στην ασφάλεια Κυψέλης για νέα κατάθεση που αφορά στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Την ίδια ώρα αστυνομικοί έχουν μεταβεί στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, στην Άνω Βούλα. Για να μπουν στον χώρο κλήθηκε κλειδαράς, όπως συνηθίζεται σε περιπτώσεις που κάποιος μένει μόνος του. Η είσοδος στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη γίνεται παρουσία εισαγγελέα.

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Σημειώνεται πως νωρίτερα οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις της κλινικής στην οδό Καρνεάδου, αναζητώντας στοιχεία για στις συνθήκες λειτουργίας του χώρου αλλά και στην ιατρική διαδικασία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής.

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Λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. Στον χώρο βρέθηκε και στέλεχος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η έρευνα πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

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Οι αστυνομικοί έλεγξαν τους χώρους της κλινικής και συγκέντρωσαν υλικό που θεωρείται σημαντικό για την εξέλιξη της έρευνας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο η συγκεκριμένη δομή διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας, εάν ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν πληρούσε τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και εάν προκύπτουν παραβάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε ποινικές ευθύνες. Οι Αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που αφορά τη λειτουργία του χώρου, ενώ ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να δίνεται στον εξοπλισμό που υπήρχε στην κλινική.

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Εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Οι δύο γιατροί που διαχειρίζονται και είναι ιδιοκτήτες της κλινικής βρίσκονταν στον χώρο κατά τη διάρκεια της έρευνας και, παρουσία των Αρχών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς τους χώρους της εγκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι αρμόδιοι εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα μηχανήματα κατέχονταν και λειτουργούσαν νόμιμα, καθώς και εάν η παρουσία και η χρήση τους στον συγκεκριμένο χώρο ήταν σύμφωνη με το ισχύον πλαίσιο. Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας οι αξιωματικοί επικοινώνησαν με εξειδικευμένο αιματολόγο, προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται.

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Έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού των γιατρών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι Αρχές πραγματοποίησαν έρευνα και στο σπίτι του ζευγαριού των γιατρών. Οι αστυνομικοί παρέμειναν στον χώρο για περίπου 10 λεπτά, πραγματοποιώντας έλεγχο και συλλέγοντας στοιχεία που κρίθηκαν σημαντικά για την έρευνα. Στη συνέχεια αποχώρησαν, προκειμένου να αξιολογήσουν τα ευρήματα που συγκέντρωσαν και να τα συνεκτιμήσουν με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν ήδη συλλεχθεί από την έρευνα στην κλινική στο Κολωνάκι.

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Αυτοψία και του ΙΣΑ στη κλινική στο Κολωνάκι

Μετά την έρευνα των Αρχών, αυτοψία στην επίμαχη κλινική πραγματοποίησε και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), προκειμένου να εξεταστεί εάν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κανόνες ασφαλείας. Το εύρημα που ξεχωρίζει είναι η παρουσία δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, τα οποία, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι η πλασμαφαίρεση είναι σύνθετη ιατρική διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη και από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Παράλληλα, τονίζει ότι μια τέτοια διαδικασία δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε χώρους οι οποίοι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης πιθανών επιπλοκών.

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Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την κλινική αναμένεται να εξεταστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται πλέον ο εξοπλισμός, οι άδειες λειτουργίας, οι διαδικασίες που ακολουθούνταν στον χώρο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, οι Αρχές αναμένεται να αξιολογήσουν τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων προσώπων και τα ευρήματα της αυτοψίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν παραβάσεις και εάν υπάρχει οποιαδήποτε ποινικά αξιολογήσιμη συμπεριφορά. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ευθύνης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απάντηση στα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί αναμένεται να προκύψει από το σύνολο των εργαστηριακών, ιατρικών και αστυνομικών ερευνών.

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