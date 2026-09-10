Μάρτυρας αποκάλυψε την άγνωστη περιπέτεια της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του - «Τον έβγαλαν από την πίσω πόρτα».

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έχει βυθίσει στο πένθος στο πανελλήνιο καθώς ο 54χρονος τραγουδιστής ήταν ιδιαιτέρως αγαπητός στο κοινό όλων των ηλικιών. Αίσθηση προκαλεί μια μαρτυρία για τις τελευταίες μέρες του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε μάρτυρας ο τραγουδιστής είχε καταρρεύσει σε εστιατόριο στην Κηφισιά, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από τον θάνατό του. Όλα συνέβησαν το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν ο τραγουδιστής βρισκόταν στο εστιατόριο μαζί με την παρέα του.

«Λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι»

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA ότι περίπου στις 19:00 ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ καθόταν στο τραπέζι. «Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση», ανέφερε ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα. Όπως υποστήριξε, ο υπεύθυνος του καταστήματος και η παρέα του προσπάθησαν να διαχειριστούν την κατάσταση με διακριτικό τρόπο, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση στον χώρο.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας μίλησε για την άφιξη ασθενοφόρου στην περιοχή, περιγράφοντας ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη διακριτικότητα. Όπως ανέφερε, ένα μαύρο αυτοκίνητο είχε σταματήσει μπροστά από το κατάστημα, ενώ στη συνέχεια έφτασε ασθενοφόρο. «Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέσσερις ημέρες μετά, την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο 54χρονος τραγουδιστής υπέστη ανακοπή καρδιάς και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

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H νεκροψία θα δώσει απαντήσεις για τον θάνατο του τραγουδιστή

Στο επίκεντρο της ιατροδικαστικής διερεύνησης βρίσκεται η αιτία και ο μηχανισμός του θανάτου του τραγουδιστή, με τους ιατροδικαστές να καλούνται να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε και τι οδήγησε στην ανακοπή. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχουν και οι τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων δεν αναμένονται άμεσα. Μέσω των εξετάσεων θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής όταν πήγε στο ιατρείο, καθώς και αν είχε προηγηθεί χορήγηση κάποιας φαρμακευτικής ουσίας. Τα ευρήματα της νεκροψίας - νεκροτομής θα συνεκτιμηθούν με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να προκύψει σαφέστερη εικόνα για τα αίτια και τον μηχανισμό του θανάτου. Για το τελικό πόρισμα θα χρειαστούν λίγες ημέρες, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις.

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