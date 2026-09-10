Το μήνυμα της Δέσποινας Μοιραράκη λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει η ξαφνική απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή και στη νυχτερινή διασκέδαση.

Από την στιγμή που επιβεβαιώθηκε η είδηση του θανάτου του, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από συγκινητικά μηνύματα αγάπης, με τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους θαυμαστές τους να τον αποχαιρετούν με ιδιαίτερη συγκίνηση.

Βίντεο και στιγμιότυπα από την ζωή του και τις εκκεντρικές εμφανίζεις του έχουν «κλέψει» της εντυπώσεις, υπενθυμίζοντας την αγνότητα του Γιώργου Μαζωνάκη, την πολυδιάστατη προσωπικότητά του και το μουσικό του ταλέντο.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν δημόσια, ήταν και η Δέσποινα Μοιραράκη, η οποία δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό στιγμιότυπο του ερμηνευτή.

Στο βίντεο που ανήρτησε από το παρελθόν, ο Γιώργος Μαζωνάκης μιμείται την επιχειρηματία, τον τρόπο της ομιλίας της και της κινήσεις της, με το στιγμιότυπο να επιβεβαιώνει το χιούμορ του καλλιτέχνη.

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«Αυτό το χαλί το δίνω τώρα, γιατί τρελάθηκα παιδί μου! Τώρα το δίνω», ακούγεται να λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

{https://www.instagram.com/p/DdE7-I1iLDF/?hl=el&img_index=2}

Στο συνοδευτικό κείμενο, η Δέσποινα Μοιραράκη, έγραψε το δικό της «αντίο»: «Καλό παράδεισο… Μεγάλε Μαζω!! Ήταν μεγάλη μου τιμή να με μιμείσαι … Τώρα θα συναντήσεις τον ναύαρχο!».