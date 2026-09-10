Με το ιδιαίτερο χιούμορ του και την σκηνική του παρουσία ο Γιώργος Μαζωνάκης άφησε το δικό του αποτύπωμα στο «The Voice».

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και το κοινό που τον ακολουθούσε πιστά σε κάθε του εμφάνιση.

Αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε συνδέσει από τα πρώτα βήματα της καριέρας του το όνομά του με τη νυχτερινή διασκέδαση, ανατρέποντας τα δεδομένα, κατάφερε να ξεχωρίσει και τηλεοπτικά.

Συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σκηνή του «The Voice of Greece», όπου βρέθηκε για πρώτη φορά στην καρέκλα του coach τη σεζόν 2024-2025, μαζί με την Έλενα Παπαρίζου, τον Πάνο Μουζουράκη και τον Χρήστο Μάστορα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στο στούντιο κρατώντας τον δικό του χαρακτήρα και με ιδιαίτερη ευγένεια και κατανόηση ασκούσε την κριτική του στους διαγωνιζόμενους του «Voice». Δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ατάκες του έκλεψαν την παράσταση.

Και οι στιγμές του στο «The Voice» αποτελούν πλέον ένα μικρό, αλλά χαρακτηριστικό κομμάτι της μεγάλης διαδρομής του.

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Λίγες ώρες μετά το θάνατό του, δημοσιογράφους του ΣΚΑΙ και της εκπομπής «Live You», βρέθηκε στο στούντιο του «The Voice» μεταφέροντας στους τηλεθεατές του κλίμα που επικρατεί.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι συνεργάτες του κάνουν λόγο για έναν πρόσχαρο και χαμογελαστό άνθρωπο ο οποίος έμπαινε στο στούντιο και χαιρετούσε κάθε μέλος της παραγωγής ξεχωριστά.

Μέχρι και αυτή την ώρα, οι συνεργάτες του Μαζωνάκη στο «Voice» δυσκολεύονται να αντιληφθούν την απώλειά του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχε ήδη καταθέσει το πρώτο τραγούδι που θα έλεγε στο πρώτο live της σεζόν και έδειχνε ιδιαίτερα ενθουσιασμένος με τα όσα θα ακολουθούσαν.

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