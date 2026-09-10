Η πολιτική διαδρομή του Αλέκου Καλύβη, που πέθανε σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, στην Αριστερά ήταν στενά δεμένη με αυτή τη συνδικαλιστική πορεία.

Πέθανε σε ηλικία 73 ετών ο συνδικαλιστής και πρώην αναπληρωτής προέδρου της ΓΣΕΕ, Αλέκος Καλύβης.

Ο Αλέκος Καλύβης ήταν στέλεχος του ΚΚΕ και ιδρυτικό μέλος από το 1991 του Συνασπισμού, του οποίου διετέλεσε μέλος της ΚΠΕ και της Πολιτικής Γραμματείας. Στη συνέχεια προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ από τον οποίο αποχώρησε το 2015.

Ο Αλέκος Καλύβης γεννήθηκε το 1953, στην Αθήνα και εργάστηκε στην Εθνική Τράπεζα. Από το 1978 ασχολήθηκε με τον συνδικαλισμό και δύο χρόνια αργότερα εκλέχθηκε στη διοίκηση του Συλλόγου Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ). Διατέλεσε γενικός γραμματέας του ΣΥΕΤΕ (1983-1987), γενικός γραμματέας της ΟΤΟΕ (1991-1994) και από το 1995 εκλέχτηκε στην διοίκηση, στην εκτελεστική επιτροπή και στο προεδρείο της ΓΣΕΕ, όπου είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή προέδρου μέχρι το 2009.

ΣΥΡΙΖΑ για Αλέκο Καλύβη

Συλλυπητήρια δήλωση γαι τον θάνατο του Αλέκου Καλύβη εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Αλέκο Καλύβη, σημαντική μορφή της Αριστεράς και του συνδικαλιστικού κινήματος, έναν άνθρωπο που συνέδεσε ολόκληρη τη διαδρομή του με τους αγώνες του κόσμου της εργασίας.

Από το 1978 ανέπτυξε έντονη συνδικαλιστική δράση στον χώρο των τραπεζοϋπαλλήλων. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας και της ΟΤΟΕ, ενώ από το 1995 συμμετείχε στη διοίκηση, την Εκτελεστική Επιτροπή και το προεδρείο της ΓΣΕΕ, της οποίας υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος έως το 2009.

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Η πολιτική του διαδρομή ήταν άρρηκτα δεμένη με την ιστορία της ελληνικής Αριστεράς. Υπήρξε για πολλά χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ, ιδρυτικό μέλος του Συνασπισμού το 1991 και στη συνέχεια ενεργό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, της Επιτροπής Προγράμματος και υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού συνέβαλε ουσιαστικά στην πολιτική και προγραμματική συγκρότηση του χώρου μας.

Η δράση του ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα καθώς συνέδεσε την ελληνική Αριστερά και το συνδικαλιστικό κίνημα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα ενάντια στη νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση.

Οι πολιτικές μας διαδρομές μπορεί να διαφοροποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Δεν διαγράφεται όμως μια κοινή ιστορία δεκαετιών, ούτε η συμβολή του στους αγώνες, στις ιδέες και στη συγκρότηση της σύγχρονης ελληνικής Αριστεράς.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και εκφράζουμε στην οικογένειά του, στους δύο γιους του, στους συντρόφους, στους φίλους και στους οικείους του τα θερμά μας συλλυπητήρια».

«Η Λαϊκή Ενότητα ανυπότακτη Αριστερά θρηνεί»

Η Λαϊκή Ενότητα με ανακοίνωση της αναφέρει πως «θρηνεί. Οι κόκκινες σημαίες μας κοιματιζουν μεσιστιες. Χασαμε τον αγαπημένο μας σύντροφο, τον αδελφικό φίλο, το κορυφαίο στέλεχος του κόμματος μας, τον αγαπημένο όλης της Αριστεράς, τον αγωνιστή του εργατικού συνδικαλιστικου και του διεθνιστικου κινήματος. Ο πόνος μας είναι αβάσταχτος, η απώλεια του αφήνει μεγάλο κενό στις γραμμές μας. Αλεκο μας δεν θα σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ. Θα ζεις στους αγώνες μας για ένα κόσμο ισότητας και δικαιοσυνης που και εσυ ονειρεύτηκες. Μαιρη, Γιωργο, Οδυσσέα και ολη η οικογενεια κουράγιο και δύναμη! Να είστε περήφανοι για τον Αλέκο σας. Σας άφησε κληρονομιά την έντιμη και ανυποτακτη αγωνιστική πορεία του. Αλεκο μου είναι μεγάλη τιμή μου που στη ζωη μου σε γνώρισα και αγωνιστηκα μαζί σου σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανητη για μεγάλα ιδανικά. Καλή μας ανταμωση στους λόφους του ήλιου, όπως έγραφε ο αγαπημένος μας ποιητης Γιάννης Ρίτσος».