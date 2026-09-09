«Προσπάθησαν και οι διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς να τα καταφέρουν. Έγιναν πολλές προσπάθειες ανάνηψης και στο «Ελπίς».

Στις τελευταίες στιγμές πριν από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο «Ελπίς» αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μιλώντας στον ΑΝΤ1, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή.

«Πρόκειται για μια τραγική είδηση. Τον γνωρίσαμε από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Ήταν ένας gentleman, δεν δημιουργούσε προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο κ. Γιαννακός ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία που σχετιζόταν με το αίμα. Όπως ανέφερε, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ιδιωτική κλινική υπέστη ανακοπή και ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ προκειμένου να τον παραλάβει. Όταν έφτασαν οι διασώστες, ο 54χρονος είχε φλεβοκαθετήρα και είχαν προηγηθεί προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Η κατάσταση του τραγουδιστή δεν ήταν καλή.

Οι διασώστες συνέχισαν τις προσπάθειες ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να καταφέρουν να επαναφέρουν τον ασθενή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο «Ελπίς» χωρίς αναπνοή και σφυγμό και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών για ανάνηψη, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.

Όπως τόνισε ο κ. Γιαννακός χαρακτηριστικά «Πρόκειται για μια τραγική είδηση. Τον γνωρίσαμε από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Ήταν ένας gentleman, δεν δημιουργούσε προβλήματα. Ο τραγουδιστής κατέληξε στο «Ελπίς» όπου διακομίστηκε εκεί από το ΕΚΑΒ, ενώ βρισκόταν σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από μια ιδιωτική κλινική να παραλάβει έναν ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή. Υπήρχε φλεβοκαθετήρας. Του είχαν κάνει ΚΑΡΠΑ στην κλινική. Προσπάθησαν και οι διασώστες να κάνουν ΚΑΡΠΑ, χωρίς να τα καταφέρουν. Έγιναν πολλές προσπάθειες ανάνηψης και στο «Ελπίς». Ο τραγουδιστής ήταν εκεί για να κάνει κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα».

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«Ήταν σε άσχημη κατάσταση - Δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν»

Nωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε δηλώσεις του στο MEGA αποκάλυψε ότι «Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Μάλλον καρδιακή ανακοπή. Με το ΕΚΑΒ. Έκαναν εκεί προσπάθεια οι συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διακομίστηκε απ’ ό,τι μου είπαν από ένα ιδιωτικό ιατρείο στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια. Προφανώς διέγνωσε ο γιατρός εκεί ότι είναι σοβαρή η κατάστασή του και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Απ’ ό,τι μου είπαν εμένα ότι διακομίστηκε από ένα ιδιωτικό ιατρείο. Όπου εκεί ο γιατρός διέγνωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι και είναι νεκρός».

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