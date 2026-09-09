Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση για τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης σε ηλικία 54 ετών.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι αυτή την ώρα, η αδερφή του, Μαρία, λίγη ώρα μετά το θάνατό του βρέθηκε έξω από το νοσοκομείο «Ελπίς».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αδερφή του εμφανίστηκε συντετριμμένη.

Μέσα από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, «Live News», έγινε γνωστό ότι η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, έμαθαν για τον θάνατό του από τους δημοσιογράφους.

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Χαρακτηριστικά, η δημοσιογράφος της εκπομπής δήλωσε: «Πριν από λίγο επικοινώνησα με την αδερφή του, δεν ήξερε τίποτα. Προσπαθεί και εκείνη να μάθει τι έχει συμβεί. Οι πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν στο Κολωνάκι σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Εκεί κλήθηκε το ΕΚΑΒ από έναν άγνωστο άνθρωπο… Εκεί, μαθαίνουμε ότι όταν έφτασε το πλήρωμα διαπίστωσε ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτά μας λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μετέφεραν τον Μαζωνάκη στο Ελπίς.. εκεί μάθαμε ότι έφυγε από ανακοπή καρδιάς».

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