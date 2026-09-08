Προφυλακιστέος κρίθηκε για την υπόθεση στην Κυψέλη και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του ζευγαριού.

Στη φυλακή οδηγούνται ο 43χρονος με τη 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανό και για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Και οι τρεις κρίθηκαν εκ νέου προφυλακιστέοι αν και αρνήθηκαν πως σκότωσαν το μωρό, υποστηρίζοντας πως οι μαχαιριές στη σορό του βρέφους έγιναν μετά το θάνατό του.

Αμετακίνητοι στην ίδια υπερασπιστική γραμμή εμφανίστηκαν στις απολογίες τους ο 43χρονος και 38χρονη σύντροφός του από τη Γερμανία, οι οποίοι, παρά τις πιεστικές ερωτήσεις της ανακρίτριας, επέμειναν πως δεν έχουν καμία σχέση με τη δολοφονία του 8 μηνών βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης στο διαμέρισμα όπου διέμεναν στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος με τη σύντροφό του επανέλαβαν όσα και προανακριτικά στην απολογία τους και οι ισχυρίστηκαν για άλλη μία φορά πως το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια, αποδίδοντας τις μαχαιριές που βρέθηκαν στη σορό του βρέφους, στην προσπάθειά τους, μετά το θάνατό του, να σπάσουν τον πάγο από την κατάψυξη, στην οποία το είχαν τοποθετήσει νεκρό.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ωστόσο τόσο ο 43χρονος πατέρας και η 38χρονη φέρονται πως είναι εκείνοι που θανάτωσαν το βρέφος χτυπώντας το με μαχαίρι και στη συνέχεια κατέψυξαν τη σορό και τη μετέφεραν μαζί τους. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία- οπλοχρησία.

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Το ζευγάρι αμφισβήτησε την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλήγει ξεκάθαρα σε εγκληματική ενέργεια, κάνοντας λόγο για πολλαπλά πλήγματα στην πλάτη και στην μέση του μωρού "δια νύσσοντος-τέμνοντος οργάνου", κάποια εκ των οποίων φαίνεται να προκάλεσαν ακατάσχετη αιμορραγία.

Άγνοια για το νεκρό μωρό δήλωσε ο 26χρονος Αφγανός

Ο 26χρονος με καταγωγή από από το Αφγανιστάν, ο οποίος φέρεται να είναι σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού αλλά και πατέρας του παιδιού που κυοφορεί, αντιμετωπίζει κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης. Στην απολογία του αρνήθηκε πως γνώριζε για το μωρό, το οποίο κρατούσε το ζευγάρι στην κατάψυξη, λέγοντας: «Η ανήλικη μου συστήθηκε ως 19 ετών. Είχαμε σχέση, πήγαινα σπίτι τους, όμως δεν εμένα εκεί. Οι γονείς της γνώριζαν την σχέση μας αλλά κανείς δεν με απέτρεψε. Δεν ήξερα ότι στον καταψύκτη υπήρχε νεκρό βρέφος».

Και οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών ενώ είναι υπόλογοι με επιπλέον κατηγορίες που αφορούν παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία αλλά και ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ.





