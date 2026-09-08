Τρεις κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, ενώ τα ιατροδικαστικά και τα αποτελέσματα DNA ρίχνουν φως στην υπόθεση.

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέσα σε βαλίτσα στο ενοικιαζόμενο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια στην Κυψέλη.

Το ζευγάρι, ένας 43χρονος Έλληνας και η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, βρίσκεται αντιμέτωπο με βαρύτατες κατηγορίες για τον θάνατο του λίγων μηνών παιδιού τους, το οποίο εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα στο διαμέρισμα.

Την ίδια ώρα, ενώπιον των Αρχών θα βρεθεί και ένας 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε συχνές επαφές με το ζευγάρι και αντιμετωπίζει κατηγορία που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα για το βρέφος

Οι τρεις κατηγορούμενοι είχαν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Μετά την προθεσμία που έλαβαν, οδηγούνται εκ νέου σήμερα στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθούν για τις νέες κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Ο 43χρονος και η 38χρονη καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα οποία δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους περί θανάτου του βρέφους από παθολογικά αίτια.

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Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το μωρό φέρει πολλαπλά τραύματα στην πλάτη και τη μέση από «νύσσον-τέμνον όργανο», με ορισμένα από αυτά να φαίνεται ότι προκάλεσαν σοβαρή αιμορραγία.

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Οι δύο γονείς φέρονται να αμφισβητούν τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης και καλούνται να απαντήσουν τόσο στα συγκεκριμένα ευρήματα όσο και σε άλλα στοιχεία που δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς τους περί ασθένειας του βρέφους.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι δεν εμφανίζονται να έχουν ακριβώς την ίδια εκδοχή για ορισμένα κρίσιμα σημεία της υπόθεσης. Οι διαφορετικοί ισχυρισμοί τους αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας.

Η κατηγορία σε βάρος του 26χρονου

Ο 26χρονος, με καταγωγή από το Αφγανιστάν, καλείται να απολογηθεί για κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, τόσο πριν όσο και μετά τη συμπλήρωση των 12 ετών.

Η συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπει κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών όταν η πράξη αφορά παιδί κάτω των 12 ετών, ενώ όταν το θύμα είναι έως 15 ετών προβλέπεται ποινή κάθειρξης από 5 έτη και άνω.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, παράλληλα, επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα DNA για τα τέσσερα παιδιά

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φαίνεται να έχουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, καθώς έδωσαν απαντήσεις σχετικά με τις βιολογικές συγγενικές σχέσεις των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εργαστηριακή εξέταση έδειξε ότι το νεκρό βρέφος που βρέθηκε κατεψυγμένο μέσα στη βαλίτσα είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας.

Οι ίδιοι είναι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και οι βιολογικοί γονείς των άλλων δύο παιδιών που βρίσκονταν στο αποκαλούμενο «σπίτι της φρίκης», της 15χρονης και του 12χρονου.

Με αυτόν τον τρόπο αποκλείστηκε οριστικά το ενδεχόμενο η 15χρονη να ήταν εκείνη που είχε γεννήσει το βρέφος, ένα από τα σενάρια που είχαν εξεταστεί κατά την αρχική διερεύνηση της υπόθεσης.

Διαφορετική συγγενική σχέση προέκυψε για το 9χρονο παιδί. Βιολογική μητέρα του είναι η 38χρονη Γερμανίδα, ωστόσο ο 43χρονος δεν είναι ο βιολογικός του πατέρας.

Τι έχουν πει τα ανήλικα παιδιά

Ιδιαίτερη προσοχή δίνουν οι Αρχές και στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις πρώτες αφηγήσεις τους προκύπτει ότι γνώριζαν πως το βρέφος είχε πεθάνει και ότι το σώμα του είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

Ωστόσο, φέρονται να υποστηρίζουν ότι δεν γνώριζαν πως ο θάνατός του είχε προκληθεί από εγκληματική ενέργεια.

Οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή τις μαρτυρίες τους, ενώ μεταξύ άλλων διερευνάται πού βρίσκονταν τα παιδιά τη στιγμή που φέρεται να διαπράχθηκε το έγκλημα.