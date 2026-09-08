«Ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας πατάνε γκάζι και δίνουν πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Προτιμούμε αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε συμμαχίες», δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης στην ΕΡΤ.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε, ωστόσο, πως «η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια λογική πετροπολέμου. Δεν είναι έτοιμος κανένας να συνεργαστεί με κανέναν και αν δείτε τη λογική τους, είναι σαν να έχουν μπει στη Βουλή και στην πολιτική για να βρίζουν τους απέναντι. Το αισθάνονται περίπου ως βασική τους υποχρέωση».

«Βασική μας υποχρέωση είναι να έχουμε θέσεις, προτάσεις και να είμαστε έτοιμοι να βρίσκουμε κοινούς παρονομαστές για να κυβερνηθεί η χώρα», πρόσθεσε.

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«Το εγχείρημα Σαμαρά δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο κοινωνικό ρεύμα»

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ότι «το εγχείρημά του, εάν και εφόσον προχωρήσει, δεν είναι συνδεδεμένο με κάποιο κοινωνικό ρεύμα και έχει προσωπικά στοιχεία». Συνέχισε δε, λέγοντας ότι «οι πολίτες στο τέλος θα έχουν μπροστά τους το δίλημμα που πάρα πολύ σωστά έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, "ελπίδα ή περιπέτειες"».

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Μέτρα ΔΕΘ

«Πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο της κοινωνίας και να βρούμε μια ισορροπημένη λύση στο πλαίσιο των αντοχών της οικονομίας». Αυτό εξήγησε μιλώντας για τις κυβερνητικές ανακοινώσεις από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Για να μείνουμε στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων, έπρεπε να μοιράσουμε 2,2 δισ. ευρώ. Κάθε κυβέρνηση πρέπει να είναι κυβέρνηση ολόκληρου του ελληνικού λαού και ασφαλώς δίνεται έμφαση στους ευάλωτους», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ προσέθεσε ότι «από το 2019 και μετά στην οικονομία γίνονται σταθερά βήματα μπροστά, χωρίς να γίνονται θαύματα».

Επέμεινε ιδίως στη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 7,9% και το γεγονός ότι σχεδόν 600.000 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά, επίτευγμα που το χαρακτήρισε ως «σημαντική απόδειξη της προόδου της χώρας».

Στη συνέχεια, ο Κωστής Χατζηδάκης απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης, σχολιάζοντας ότι «εάν δεν υπήρχαμε εμείς, η χώρα θα ήταν σε δυσκολότερη κατάσταση».

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη, «ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Τσίπρας πατάνε γκάζι και δίνουν πολύ περισσότερα και με αυτόν τον τρόπο βλάπτουν την αξιοπιστία τους. Ο κ. Τσίπρας επανήλθε με την ίδια λογική και τα ίδια δισ.», σημείωσε.

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