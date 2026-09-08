Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ομοσπονδία στην τριετή φοροαπαλλαγή για εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις.

Την αντίδρασή της για το σκέλος των κυβερνητικών εξαγγελιών που αφορά την ιδιωτική ακίνητη περιουσία εκφράζει η ΠΟΜΙΔΑ, αναγνωρίζοντας μεν ορισμένες θετικές παρεμβάσεις, αλλά επισημαίνοντας ότι από το πακέτο απουσιάζουν κρίσιμα μέτρα που, κατά την Ομοσπονδία, θα μπορούσαν να αυξήσουν ουσιαστικά την προσφορά κατοικιών και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Απουσιάζουν νέες μειώσεις σε ΕΝΦΙΑ και φόρο στα ενοίκια

Με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η ΠΟΜΙΔΑ σημειώνει ότι δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στην ακίνητη περιουσία και ειδικότερα του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας εισοδήματος από ενοίκια. Όπως τονίζει, εξαίρεση αποτελεί η ειδική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, η οποία αφορά περιορισμένο αριθμό ιδιοκτητών.

Ζητά επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για τα κλειστά ακίνητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Ομοσπονδία στην τριετή φοροαπαλλαγή για εισοδήματα από μακροχρόνιες μισθώσεις. Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά το μέτρο να επεκταθεί σε όλα τα κλειστά ή μη εκμισθωμένα ακίνητα, χωρίς εξαιρέσεις, περιορισμούς και πρόσθετες προϋποθέσεις, εφόσον οι κατοικίες διατίθενται στη μακροχρόνια μίσθωση. Εκτιμά ότι μια τέτοια παρέμβαση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για την επιστροφή μεγάλου αριθμού κατοικιών στην αγορά και, κατ’ επέκταση, για την αύξηση της προσφοράς προς τους ενοικιαστές.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ εκφράζει δυσαρέσκεια επειδή δεν υπήρξε αναφορά στην πιστοληπτική αξιολόγηση των υποψήφιων ενοικιαστών, ένα μέτρο που, όπως υποστηρίζει, έχει ήδη εξαγγελθεί από την κυβέρνηση αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Κατά την Ομοσπονδία, η δυνατότητα αξιολόγησης της φερεγγυότητας θα περιόριζε την ανασφάλεια των ιδιοκτητών απέναντι σε μια νέα μίσθωση και θα μπορούσε να δημιουργήσει προϋποθέσεις ακόμη και για αποκλιμάκωση των ενοικίων.

Στα θετικά των κυβερνητικών ανακοινώσεων η ΠΟΜΙΔΑ κατατάσσει την παράταση της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για κενές κατοικίες που περνούν στη μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και για ακίνητα που αποσύρονται από τη βραχυχρόνια μίσθωση. Θετικά αξιολογεί επίσης την παράταση της φορολογικής έκπτωσης έως 16.000 ευρώ για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, την απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές –αν και ζητά ουσιαστική βελτίωση των όρων της– και την επέκταση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ σε επιπλέον οικισμούς.

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«Αναποτελεσματικοί» οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Αντίθετα, ως αναποτελεσματική χαρακτηρίζει την παράταση για το 2027 των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην ίδια κατηγορία εντάσσει και την αύξηση, από την 1η Ιουλίου 2027, του φόρου μεταβίβασης για αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 3% σε 15%.

Η ΠΟΜΙΔΑ επιμένει ότι το ζητούμενο είναι η ενεργοποίηση των ακινήτων που σήμερα παραμένουν εκτός αγοράς. Για τον σκοπό αυτό ζητά επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής και σε κατοικίες που είναι σήμερα ξενοίκιαστες, όπως νεόδμητες, ανακαινισμένες, νεοαποκτηθείσες, ιδιοκατοικούμενες ή δωρεάν παραχωρημένες, καθώς και σε ακίνητα νομικών προσώπων.

Παράλληλα, προτείνει μείωση κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες των φορολογικών συντελεστών για τα εισοδήματα από ενοίκια στα τρία κλιμάκια που δεν μειώθηκαν πέρυσι και επαναφέρει το αίτημα για εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών.

Στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ, η Ομοσπονδία ζητά μεγαλύτερη έκπτωση για τις ασφαλισμένες κατοικίες, από 20% σε 50%, έκπτωση 3% για όσους εξοφλούν εφάπαξ τον φόρο και κατάργηση του κύριου ΕΝΦΙΑ για τα διατηρητέα κτίρια.