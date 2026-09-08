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Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Δράμα, Ημαθία, Κοζάνη, Πέλλα, Φλώρινα, Ξάνθη, Χαλκιδική, Ροδόπη, Καστοριά, Καβάλα, Πιερία, Έβρο, Γρεβενά θα επισκεφθούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Κλιμάκια αποτελούμενα από βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα περιοδεύσουν – ενόψει της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ – από σήμερα, Τρίτη (8/9) μέχρι και την Παρασκευή (11/9) σε δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και στους νομούς της Μακεδονίας και της Θράκης.

Αναλυτικά:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Πάνας Απόστολος

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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19:00 Περιοδεία στην αγορά της οδού Αγνώστου Στρατιώτη

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης, Φραγγίδης Γιώργος

10:00 Επίσκεψη στην αγορά Λαγκαδά

11:30 Συνάντηση με παραγωγικούς φορείς του Δήμου Λαγκαδά

13:00 Επίσκεψη στη Λίμνη Αγίου Βασιλείου

Σέρρες

Επικεφαλής: Δημήτρης Μάντζος, Μάρα Κουκουδάκη

09.30 Επίσκεψη στην αγορά Σερρών

11.00 Επίσκεψη σε επιχείρηση ντοματοβιομηχανίας στο Σκούταρι

13.00 Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών

14.00 Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής

18.30 Επίσκεψη στο Ν. Σκοπό

20.00 Επίσκεψη στην αγορά των Σερρών

Δράμα

Επικεφαλής: Δημήτρης Μάντζος

10.30 Περιοδεία στη αγορά της Δράμας

Ημαθία

Επικεφαλής: Λιακούλη Ευαγγελία, Τiμοσiδης Γρηγόρης, Τσακίρης Γιάννης

09:30 Συνάντηση στην Κουλούρα Ημαθίας με απασχολούμενους στον αγροτικό τομέα

10:30 Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Μέσης και συνέντευξη Τύπου

12:30 Συνάντηση με απασχολούμενους του αγροτικού τομέα στον Άγιο Γεώργιο Ημαθίας

14:00 Επίσκεψη στον Αγροτικό Συνεταιρισμό (Α.Σ) Επισκοπής Νάουσας

Κοζάνη

Επικεφαλής: Αποστολάκη Μιλένα

09:30 Περιοδεία στο Τσοτύλι

10:30 Περιοδεία στην Νεάπολη

12:00 Περιοδεία στη Σιάτιστα

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Τούμπα

09:30 Περιοδεία στην αγορά στην Άνω Τούμπα και την οδό Γρ. Λαμπράκη(Συμβολή οδών Κλεάνθους και Γρ. Λαμπράκη)

Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11:30 Περιοδεία στην αγορά στο πάρκο Μηνά Πατρικίου στην οδό Κρήτης και στην αγορά της οδού Μαρτίου

(3ος Πυροσβεστικός Σταθμός Θεσσαλονίκης ,Κρήτης 46)

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Παπαστεργίου Χρήστος , Βούλγαρης Βασίλης

09.15 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θερμαϊκού στο Δημαρχείο

10.15 Επίσκεψη στο πυροφυλάκιο Πολιτικής Προστασίας «Στέλιος Αμπαράς». Συνάντηση με εργαζομένους και εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας

11.00 Περιοδεία στο παραλιακό μέτωπο της Περαίας και συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Επισιτιστών και Ξενοδόχων της περιοχής.

12.15 Περιοδεία στην αγορά της Περαίας επί της οδού Αμπελοκήπων και συζήτηση με πολίτες στο Antico café bistro.

14.00 Επίσκεψη στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θερμαϊκού (ΔΕΥΑΘ)

Σέρρες

Επικεφαλής: Μιλένα Αποστολάκη

11.00 Επίσκεψη στον Τύμβο Καστά ( Δήμος Αμφίπολης)

12.30 Συνάντηση και συζήτηση με κτηνοτρόφους και γεωργούς στο Δραβήσκο (Δήμος Ζίχνης)

13.00 Επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών

13.30 Συνάντηση με τη Δήμαρχο Σερρών

18.00 Συνέντευξη Τύπου στα Γραφεία της Νομαρχιακής

19.00 Συνάντηση με φορείς στο Εργατικό Κέντρο

21.30 Συνάντηση με μέλη και φίλους

Πέλλα

Επικεφαλής: Παραστατίδης Στέφανος, Πάππου Μιχάλης

10:30 Επίσκεψη στην αγορά των Γιαννιτσών και στο Δημαρχείο

13:00 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκύδρας

13:30 Επίσκεψη στην αγορά και στα καταστήματα εστίασης στη Σκύδρα

18:00 Επίσκεψη στον πεζόδρομο των Γιαννιτσών

19:30 Συνάντηση με στελέχη της περιοχής

Φλώρινα

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης

10:00 Επίσκεψη στο ΚΑΠΗ και στα καταστήματα της Φλώρινας

17:30 Επίσκεψη στον αγροτικό συνεταιρισμό Αμυνταίου

18:30 Επίσκεψη στα μαγαζιά του Αμυνταίου

19:30 Συνάντηση με μέλη και φίλους στο ΞενοδοχείοAteron στο Αμύνταιο

Ξάνθη

Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα

11:00 Επίσκεψη στα μαγαζιά της Ξάνθης

17:30 Επίσκεψη σε Μάγγανα, Άβδηρα και Γενησέα

20:00 Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα το Περιβάλλον και την Περιφέρεια στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης (Μεγάλου Ρεύματος 18)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Χαλκιδική

Επικεφαλής: Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια

10:00 Επίσκεψη στο Δημοτικό Κατάστημα Μεγάλης Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη

11:30 Συνάντηση με τις Διοικήσεις των Σωματείων της «Ελληνικός Χρυσός»

14:00 Συνάντηση με φορείς στην Ιερισσό και επαγγελματίες από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη

19:00 Επίσκεψη σε μεταποιητική μονάδα βρώσιμης ελιάς στην Δ.Ε. Σημάντρων του Δήμου Νέας Προποντίδας .

Ροδόπη

Επικεφαλής: Χρηστίδης Παύλος

10:00 - 14:00

Συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα στο Ξενοδοχείο Ανατόλια στην Κομοτηνή

Επίσκεψη στον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ροδόπης

Επίσκεψη στα επιμελητήρια Ροδόπης

18:00 - 21:00

Συνάντηση με εκπροσώπους των συνταξιούχων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στο Ξενοδοχείο Ανατόλια

Περιοδεία στην αγορά της Κομοτηνής

Συνάντηση με τα τοπικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ Ροδόπης (Scenario wine Εspresso Culture)

Καστοριά

Επικεφαλής: Δουδωνής Παναγιώτης

16.30 Συνάντηση με φορείς Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Φορέα

19.30 Συνάντηση με στελέχη και ομιλία στο καφέ PLAZA (Στοά εμπορικού κέντρου Καστοριάς)

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής : Κατρίνης Μιχάλης, Μπέκου Έφη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

11:00 Περιοδεία στην αγορά στην οδό Αμισού και στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς

12:00Συνάντηση με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς στο Δημαρχείο

13:00 Συνάντηση με τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμαριάς

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18:00 Συνάντηση κλιμακίου με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλονίκης και τις ενώσεις νέων επιστημόνων

Πέλλα

Επικεφαλής: Διαμαντοπούλου Άννα, Παπαστεργίου Χρήστος

11:30 Επίσκεψη στην αγορά της Αριδαίας

13:00 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Αλμωπίας

14:00 Επίσκεψη στον Δήμαρχο Έδεσσας

17:00 Συνέντευξη Τύπου

18:00 Επίσκεψη στην αγορά της Έδεσσας

19:30 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας

20:30 Συνάντηση και συζήτηση με πολίτες στο κέντρο της Έδεσσας

Καβάλα

Επικεφαλής: Χριστοδουλάκης Μανώλης, Κουκουδάκη Μάρα

10:30 Επίσκεψη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Καβάλας

11:30 Επίσκεψη στην αγορά, συζήτηση με τους καταστηματάρχες και τον Εμπορικό Σύλλογο

12:30 Συνάντηση με την δημοτική αρχή στο Δημαρχείο Καβάλας

13:00 Συνάντηση με τη διοίκηση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ του νομού Καβάλας

Κοζάνη

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα

09:30 Επίσκεψη στα καταστήματα στο χωριό Τσοτύλι

10:30 Επίσκεψη στην αγορά στη Νεάπολη

12:00 Επίσκεψη στην αγορά στη Σιάτιστα

Πιερία

Επικεφαλής: Γιαννακοπούλου Νάντια, Ράπτης Γιάννης, Τζελέπης Μιχάλης

10:00 Επίσκεψη στα γραφεία της Δ.ΥΠ.Α. ( πρώην Ο.Α.Ε.Δ. )

11:00 Συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης στο Δικαστικό Μέγαρο.

12:30 Συνάντηση με το προεδρείο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κατερίνης.

14:30 Συνάντηση με τον Αγροτικό Καπνικό Συνεταιρισμό «ΠΕΣΚΟ» Κονταριώτισσας & Αγ. Σπυρίδωνος

17:00 Συνάντηση με το προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Π. στο Oliver’s Pub

19:00 Συνέντευξη Τύπου σε τοπικά ΜΜΕ.

20:00 Πεζόδρομος Κατερίνης – Κεντρική Αγορά

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Παραστατίδης Στέφανος, Βούλγαρης Βασίλης

10.00 Συνάντηση με τον Δήμαρχο Θέρμης– Δημαρχείο

11.00 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ

12.00 Επίσκεψη σε εργοτάξιο του Δήμου και συνάντηση με εργαζόμενους

13.00 Συνάντηση με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και προσχολικής Αγωγής – Επίσκεψη στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου

14.00 Συνάντηση με τοπικά στελέχη στο καφέ Brunch Box ( Κολοκοτρώνη 25, Θέρμη)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Χαλκιδική

Επικεφαλής: Αποστολάκη Μιλένα, Γρηγοράκου Νάγια, Πουλάς Ανδρέας

9:00 Επίσκεψη στο 2ο Δημοτικό σχολείο Νέας Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας

11:00 Επίσκεψη στην πληγείσα περιοχή από την πυρκαγιά στον Δήμο Κασσάνδρειας

12:00 Συνάντηση στο Δημαρχείο του Δήμου Κασσάνδρειας

14:30 Συνέντευξη Τύπου στα Νέα Μουδανιά

Καστοριά

Επικεφαλής: Δουδωνής Παναγιώτης

10.00 Επίσκεψη στην Βυζαντινή Εκκλησία «Παναγία Κουμπελίδικη»

11.00 Συνάντηση με 3 Δημάρχους των δήμων του Νομού Καστοριάς

Πιερία

Επικεφαλής: Σπυριδάκη Κατερίνα, Χριστοδουλάκης Μανώλης, Δημόπουλος Παναγιώτης.

09:00 Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (4ο Γυμνάσιο – 4ο Λύκειο Κατερίνης)

10:00 Εκπροσώπηση στην τελετή Αγιασμού Σχολικής Μονάδας (Μουσικό Σχολείο Κατερίνης)

11:30 Συνάντηση με μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)

12:45 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς στο Barrio Gastrobar (Δημ. Πάρκο Κατερίνης)

14:30 Εκδήλωση στο Καταφύγιο «Δημ. Μπουντώλας», με θέμα «Όλυμπος - Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO»

20:00 Εγκαίνια της 100ηςεμποροπανήγυρης του Αιγινίου

Έβρος

ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Επικεφαλής: Αχμέτ Ιλχάν, Τάσος Νικολαΐδης,

09:00 Επίσκεψη στο χωρίο Δίκαια στην αγορά

10:30 Επίσκεψη στην αγορά της Ορεστιάδας

12.00 Επίσκεψη στην αγορά του Διδυμότειχου

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ & ΝΟΤΙΟΣ ΕΒΡΟΣ

Επικεφαλής: Μανώλης Χνάρης, Μάρα Κουκουδάκη

09.00 Επίσκεψη στην αγορά του Σουφλίου

11.00 Επίσκεψη στην αγορά της Αλεξανδρούπολης

19.00 Εγκαίνια αγροτικής έκθεσης Φερών

Γρεβενά

Επικεφαλής: Σταρακά Χριστίνα, Τσίμαρης Γιάννης

11.00 Περιοδεία στην αγορά της πόλης Γρεβενών

12.30 Συνάντηση με τις διοικήσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού και του Αγροτικού Συλλόγου Γραφεία Συνεταιρισμού (Μακεδονομάχων 9, Γρεβενά)

Α’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Διαμαντοπούλου Άννα, Παραστατίδης Στέφανος, Καρχιμάκης Μιχάλης, Μπέκου Έφη

ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΥΚΙΕΣ

Εκπροσώπηση σε αγιασμούς σχολείων του Δήμου με παρουσία του Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών:

13:30 4ο-5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

14:00 ΕΠΑΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

14:30 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΕΠΑΛ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΥΟΣΜΟΣ

19:00 Περιοδεία στην πλατεία Ευόσμου

Β’ Θεσσαλονίκης

Επικεφαλής: Κατρίνης Μιχάλης, Γιαννακοπούλου Νάντια, Μουλκιώτης Γιώργος, Κωνσταντόπουλος Δημήτρης

Περιοδεία στον Δήμο Βόλβης