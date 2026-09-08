Παρόντες στην υπογραφή θα είναι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογος του, Γκουίντο Κροσέτο.

Υπογράφεται σήμερα (8/9) το μεσημέρι στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δυο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini), κόστους 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, παρουσία επίσης από ελληνικής πλευράς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά τη συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Παρόντες στην υπογραφή θα είναι ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας και ο Ιταλός ομόλογος του, Γκουίντο Κροσέτο, οι οποίοι θα συζητήσουν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, την κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διμερή αμυντική συνεργασία.

Η πρώτη φρεγάτα αναμένεται στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2028 και έναν χρόνο αργότερα η δεύτερη.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για ακόμα δύο φρεγάτες FREMM του ιταλικού Ναυτικού, γεγονός που έχει κοινοποιηθεί στην ιταλική πλευρά.