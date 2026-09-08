Οι Αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς η φωτιά βρίσκεται σε δύσβατο μέρος στο βουνό.

Για ένατη ημέρα συνεχίζεται η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας, με την πυρκαγιά να παραμένει σε εξέλιξη και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό των ενεργών εστιών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της 31ης Αυγούστου και από τότε έχει κατακάψει μεγάλη έκταση πυκνού δάσους, μέσα σε περιοχή με ιδιαίτερα δύσβατο και απότομο ανάγλυφο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δορυφορικά δεδομένα, περισσότερα από 6.200 στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει στάχτη.

Καλύτερη η εικόνα, αλλά η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο

Η εικόνα σήμερα εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, κυρίως λόγω της εξασθένησης των ανέμων. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς υπάρχουν ακόμη ενεργές εστίες και ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει.

Το γεγονός οτι η φωτιά εντοπίζεται σε δύσβατο μέρος, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης. Η φωτιά κινείται σε απότομες πλαγιές, χαράδρες και σημεία στα οποία η πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων είναι εξαιρετικά δύσκολη.

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Συνεχείς ρίψεις από τα εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα επέστρεψαν στη μάχη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου εντοπίζονται ενεργές εστίες.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνδρομή των βαρέων πυροσβεστικών ελικοπτέρων, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δασοκομάντος, πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου.

Η πυκνή βλάστηση και το μεγάλο ύψος των δέντρων δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια, καθώς σε αρκετά σημεία το νερό από τα εναέρια μέσα δεν φτάνει εύκολα στο έδαφος.

Δεν απειλείται ο οικισμός της Κόνιτσας

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει κινηθεί σε σημεία του βουνού κοντά στην πόλη, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άμεση απειλή για τον οικισμό της Κόνιτσας.

Η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα έχει ήδη προκαλέσει σημαντική οικολογική καταστροφή, καθώς έχει πλήξει πυκνό δάσος που βρίσκεται εντός της ζώνης Natura 2000.