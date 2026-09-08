«Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην Έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο;»

«Ερωτήματα για τη διαχείριση των δημοσίων πόρων έφερε στην επιφάνεια η πρόσφατη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σχετικά με το κόστος του περιπτέρου της ΔΥΠΑ στη ΔΕΘ», τονίζει σε ανακοίνωση του ο Τομέας Εργασίας της ΕΛΑΣ.

«Περιμένουμε ακόμη και σήμερα από το Υπουργείο Εργασίας να απαντήσει:

Είναι αλήθεια ότι μόνο η κατασκευή του περιπτέρου κόστισε 300.000 ευρώ, με το συνολικό κόστος της παρουσίας της ΔΥΠΑ στην Έκθεση να φτάνει κοντά στο μισό εκατομμύριο;», αναφέρει και συνεχίζει: «Είναι αλήθεια πως πίσω από την εντυπωσιακή και πανάκριβη, απ’ ότι φαίνεται, «παράσταση» που έδωσε η ΔΥΠΑ στην Θεσσαλονίκη, κρύβονται ψηφιακά συστήματα που συνεχώς καταρρέουν, εργαζόμενοι που προσπαθούν με τα ελάχιστα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, ελλείψεις σε προσωπικό, εκπαίδευση και οργάνωση, χαμηλοί μισθοί και αιφνίδιο τερματισμό συμβάσεων έμπειρου προσωπικού, την ώρα που οι απευθείας αναθέσεις για την αναβάθμιση των προγραμμάτων δίνουν και παίρνουν;».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: «Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι βασικός πυλώνας του Κοινωνικού Κράτους. Δεν μπορεί να γίνεται τσιφλίκι ημετέρων, ούτε πεδίο για εξυπηρετήσεις και φιέστες, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ψεύτικης εικόνας. Οι εργαζόμενοι στην ΔΥΠΑ και οι ίδιοι οι πολίτες απαιτούν αξιοκρατία, διαφάνεια και σύγχρονες υπηρεσίες που πράγματι να λειτουργούν, ανταποκρινόμενες στα πραγματικά προβλήματα των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων».