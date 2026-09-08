Μια πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση Μητσοτάκη από τη συνέντευξη στη ΔΕΘ.

«Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν «μήνυμα διαμαρτυρίας». Ας γνωρίζουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει».

Η δήλωση αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ προκαλεί στους «μυημένους» πολλά ερωτήματα για το τι εννοούσε ο πρωθυπουργός.

Πού θα είναι ο ίδιος την Δευτέρα της κάλπης ώστε να μην παραλάβει το μήνυμα αν το αποστείλουν οι ψηφοφόροι;

Καταρχήν όταν μιλά για μήνυμα εννοεί αρνητικό μήνυμα, γιατί αν είναι ευχάριστο ο ίδιος θα συγκροτήσει κυβέρνηση.

Αν όμως το αποτέλεσμα της κάλπης είναι ίδιο με αυτό των ευρωεκλογών με τη ΝΔ να χάνει 13 ποσοστιαίες μονάδες από τις προηγούμενες εθνικές εκλογές; Και πολύ περισσότερο αν είναι κάτω από το ποσοστό αυτό;

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Γιατί δεν θα είναι ο ίδιος παρών να το παραλάβει;

Θα υποβάλλει την παραίτησή του σε μια τέτοια περίπτωση; Αυτό που επιδιώκουν ουκ ολίγοι στη Νέα Δημοκρατία; Άλλο λόγο για να μην παραλάβει ο ίδιος το μήνυμα δεν βλέπει η στήλη.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι με αυτό τον τρόπο ο πρωθυπουργός θέτει «σκληρό δίλημμα» ενόψει της κάλπης. Πώς; Απειλώντας με παραίτηση; Μήπως του ξέφυγε; Δύσκολο, καθώς η στήλη εκτιμά ιδιαιτέρως τις ικανότητες Μητσοτάκη από την εποχή που οι σημερινοί υποστηρικτές του (μεταξύ αυτών και οι γνωστοί κόλακες) τις αμφισβητούσαν απολύτως. Αν όμως θέσει τέτοιο δίλημμα ότι αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό δεν θα είναι ο ίδιος παρών μήπως πυροβολεί τα πόδια του; Μήπως θα δημιουργήσει ένα ακόμα λόγο για καταψήφισή του;

Σε κάθε περίπτωση η στήλη θα επανέλθει στο θέμα που επεσήμανε από χθες ο Μανώλης Κοττάκης μέσω της «Εστίας», καθώς κρύβει προφανώς πολύ παρακήνιο.