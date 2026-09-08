Το νέο πρόγραμμα αφορά ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ προηγουμένως, ενώ το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ.

Νέα ώθηση στις αγοραπωλησίες κατοικιών αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο προβλέπει διευρυμένα όρια χρηματοδότησης και εισοδήματος. Η εφαρμογή του εκτιμάται ότι θα επηρεάσει ιδιαίτερα την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος της ζήτησης.

Ακίνητα έως 300.000 ευρώ και δάνεια έως 230.000 ευρώ

Το νέο πρόγραμμα αφορά ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ, έναντι 250.000 ευρώ προηγουμένως, ενώ το ανώτατο ύψος του στεγαστικού δανείου αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 ευρώ. Παράλληλα, το ηλικιακό όριο των δικαιούχων ανεβαίνει από τα 50 στα 55 έτη.

Διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια

Διευρύνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια, κυρίως για οικογένειες με παιδιά. Το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους χωρίς παιδιά και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ, με επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Δεν αλλάζει, ωστόσο, το κριτήριο παλαιότητας των επιλέξιμων κατοικιών. Ακίνητα που κατασκευάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά παραμένουν εκτός προγράμματος, γεγονός που αναμένεται να στρέψει τους ενδιαφερομένους σε παλαιότερα σπίτια.

Φόβοι για νέες πιέσεις στις τιμές

Παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν ότι η νέα παρέμβαση μπορεί να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στις τιμές, καθώς ενισχύει τη ζήτηση χωρίς να αυξάνει αντίστοιχα την προσφορά κατοικιών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στα ακίνητα με τιμές 2.000-3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, όπου ήδη παρατηρείται περιορισμένη διαθεσιμότητα.

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Από την έναρξη του πρώτου «Σπίτι μου» το 2023 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι ζητούμενες τιμές πώλησης στην Αττική έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο πάνω από 30%, ενώ σε ορισμένες περιοχές η σωρευτική άνοδος προσεγγίζει το 50%.

Πότε αναμένεται να ξεκινήσει

Το νέο πρόγραμμα αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027. Μέχρι τότε, στελέχη της κτηματαγοράς εκτιμούν ότι ενδέχεται να καταγραφεί προσωρινό «πάγωμα» συναλλαγών, καθώς υποψήφιοι αγοραστές θα περιμένουν την έναρξή του προκειμένου να αξιοποιήσουν τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης.