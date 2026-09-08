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Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Πάτρα.

Σεισμός μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 06:25, στο Ρίο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε σε πολύ κοντινή απόσταση, μόλις 2 χιλιόμετρα ανατολικά του Ρίου.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που εξηγεί γιατί ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή εξαιτίας του μικρού εστιακού του βάθους.

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