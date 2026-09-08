Δύο εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σημειώθηκαν σήμερα τα ξημερώματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, το πρώτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 04:30 τα ξημερώματα, όταν άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Αχαρνών 70 στην περιοχή της Ομόνοιας, με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, η οποία προκάλεσε την έκρηξη.
Με πανομοιότυπο τρόπο, στις 04:55 τα ξημερώματα, άγνωστος πέταξε χειροβομβίδα στη συμβολή των οδών Πλατεία Αμερικής και Μεθύμνης στον Άγιο Παντελεήμονα.
Στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).