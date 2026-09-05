Η γεωγραφική θέση του νησιού, σε συνδυασμό με τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις που φιλοξενεί, του προσδίδει τεράστια στρατηγική σημασία.

Νέα ένταση στον Περσικό Κόλπο δημιουργούν οι αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ του Ιράν, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανό πλήγμα σε ιρανικό δεξαμενόπλοιο που βρισκόταν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το aljazeera, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις δεν έχουν μέχρι στιγμής αποσαφηνιστεί πλήρως, ενώ δεν υπάρχει ακόμη ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ταυτότητα του στόχου ή για το εάν το περιστατικό συνδέεται άμεσα με τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

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Το Χαργκ, η «καρδιά» των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών

Το μικρό νησί στον Περσικό Κόλπο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς κόμβους του Ιράν. Εκεί βρίσκεται ο βασικός τερματικός σταθμός από τον οποίο πραγματοποιείται μεγάλο μέρος των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας, κυρίως προς την Ασία.

Πριν από τον πόλεμο, από το Χαργκ διακινούνταν περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών αργού πετρελαίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή εξαιρετικά ευαίσθητη τόσο για την Τεχεράνη όσο και για τις διεθνείς ενεργειακές αγορές.

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Η σημασία του νησιού εξηγεί και γιατί το Χαργκ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο των απειλών και των στρατιωτικών σχεδιασμών των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Μια σοβαρή ζημιά στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την ικανότητα του Ιράν να εξάγει πετρέλαιο, δημιουργώντας παράλληλα νέες πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του Χαργκ, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχει πληγεί ιρανικό τάνκερ.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν το δεξαμενόπλοιο ήταν ο κύριος στόχος ή εάν υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα ευρύτερου πλήγματος στην περιοχή.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ή σε δεξαμενόπλοιο που συμμετείχε στις εξαγωγές, οι επιπτώσεις δεν θα περιοριστούν στο Ιράν.

Η οποιαδήποτε διαταραχή στη ροή του ιρανικού πετρελαίου μπορεί να επηρεάσει το παγκόσμιο ενεργειακό εμπόριο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο αποτελεί ήδη σημαντικό παράγοντα αβεβαιότητας.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία θα προκαλούσε ένα ενδεχόμενο γενικευμένης κλιμάκωσης γύρω από το Χαργκ ή τα Στενά του Ορμούζ, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει τις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου και να προκαλέσει νέα άνοδο των τιμών.